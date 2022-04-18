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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..قبل أدائها غدا.. وزير التعليم: المهام الأدائية لرابعة ابتدائي ليست امتحانات .. جامعة عين شمس تحتفل بيوم الأرض لرفع الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قبل أدائها غدا.. وزير التعليم: المهام الأدائية لرابعة ابتدائي ليست امتحانات
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تقييمات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي ليست امتحانات .

 

شوقي يوجه رسالة عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاق الامتحانات التدريبية
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل ساعات قليلة من انطلاق الامتحانات التدريبية المقرر بدئها غدا .

 

ننشر مواعيد عرض البرامج التعليمية على قناة "مدرستنا" هذا الأسبوع | صور
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول مواعيد عرض البرامج التعليمية، المقرر بثها لطلاب المرحلتين الابتدائية والاعدادية هذا الاسبوع على  قناة مدرستنا 1 وقناة مدرستنا 2.

 

قافلة كلية بنات عين شمس فى زيارة لمؤسسة «معاناً لإنقاذ إنسان»
نظمت كلية البنات جامعة عين شمس قافلة خيرية لمؤسسة “معاناً لإنقاذ إنسان” بالدقي لمن هم بلا مأوى من كبار السن.

طريقة واحدة لمعرفة النتائج بجامعة عين شمس..تعرف عليها
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس،ان تحول الرقمي في الجامعات أصبح اتجاها عصريا يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته وشرطا لبناء المعرفة في المجتمع وأصبح عملية توظيف تلك المعارف هي الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية.

 

رئيس جامعة حلوان: تنمية المناطق المحيطة من أهدافنا للتطوير
خدمة المجتمع تعد من أهم وظائف الجامعة في الوقت الراهن لأهميتها في تنمية القدرة على المشاركة والاسهام في بناء المجتمع وحل مشكلاته وربط البحث العلمي باحتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات .

 

مركز الرصد بجامعة حلوان: نعمل علي دراسة مشكلات المجتمع ونسعى لحلها
خدمة المجتمع تعد من أهم وظائف الجامعة في الوقت الراهن لأهميتها في تنمية القدرة على المشاركة والاسهام في بناء المجتمع وحل مشكلاته وربط البحث العلمي باحتياجات قطاعات الانتاج والخدمات.

 

رئيس جامعة حلوان: نعمل على تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة
صرح الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تسعى لنشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري  باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

 

جامعة عين شمس تحتفل بيوم الأرض
تنظم جامعة عين شمس عدة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للأرض 22 أبريل 2022، على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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أخبار التعليم ..قبل أدائها غدا.. وزير التعليم: المهام الأدائية لرابعة ابتدائي ليست امتحانات .. جامعة عين شمس تحتفل بيوم الأرض لرفع الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة

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