تعاون الجامعات الأهلية مع الجامعات الدولية .. تمنح شهادات مزدوجة لطلابها وبرامج دراسية جديدة ومميزة .. والطلاب: توفر كافة البرامج التعليمية المهمة التي يسعى الطلاب للالتحاق بها خارح مصر

التعليم العالي:

الجامعات الأهلية تمنح شهادات مزدوجة لطلابها بالتعاون مع جامعات عالمية

الجامعات الأهلية:

تعاون دولي ودعم العلاقات الخارجية تنفيذًا للتوجيهات السياسية

برامج دراسية جديدة ومميزة للطلاب



تسعى الجامعات الأهلية إلى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب من تعاون مع جامعات دولية ودعم الأنشطة وغيرها من الفعاليات العالمية التي أقيمت في الآونة الأخيرة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية تُقدم رافدًا جديدًا معاصرًا لفرص التعليم العالي المتميز بمستوى دولى في مصر، ويمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي ، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية هي جامعات ذكية غير هادفة للربح.

وأضاف المصدر لصدى البلد أن الجامعات تُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الشهادات المزدوجة والتي هي عبارة عن شهادة تكون مشتركة بين الجامعة الأهلية في مصر وجامعة أخرى خارج مصر من خلال عقد شراكة بين الجامعتين والتي تمكن الطالب في بعض الأحيان من الحصول علي فرصة لدراسة تيرم او أكثر بالجامعة خارج مصر.



التعاون مع الجامعات الدولية:



بينما كان قد قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية إن هناك خمسة من طلاب الجامعة فحصلوا على منح دراسية للتدريب الصيفي بجامعة لويفل الأمريكية، وذلك فى إطار الاتفاق الموقع بين جامعتي العلمين الدولية ولويفل الأمريكية فى مجال الهندسة، والذى يسمح لطلاب الجامعة المتفوقين بالحصول على فرص تدريبية خلال الدراسة بمقر الجامعة بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار "الكردي" إلى أن الاتفاق الموقع بين الجامعتين ينص كذلك على إنشاء برنامج متخصص فى "الهندسة الحيوية" و "علوم وهندسة الحاسب"، ويتيح للطلاب الحصول على درجة علمية مزدوجة حيث يحصل الطالب على درجة البكالوريوس من جامعتي العلمين الدولية ولويفل الأمريكية، كما يوفر الاتفاق الفرصة للطلاب للحصول على فرص عمل بالولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الدراسة.



وأكد رئيس جامعة العلمين أن هناك جهود تعاون دولي تقوم بها الجامعة فى إطار دعم علاقات التعاون العلمي مع العديد من الدول، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السياسية بالتوسع فى التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة الدولية المتميزة، واستحداث البرامج والتخصصات الدراسية ذات الجودة العالمية والتى يتطلبها سوق العمل، حيث نجحت جامعة العلمين فى عقد اتفاقيات تعاون ناجحة من بينها تعاون مع جامعة تمبل الأمريكية لإنشاء برامج ودرجات مشتركة فى تخصصات الصيدلة والصحة العامة والأسنان، ويتضمن الاتفاق كذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، وإجراء أبحاث مشتركة وأنشطة ثقافية وطلابية والتعاون فى تنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة.

وفرت على الطلاب السفر للخارج وأهلتهم لسوق العمل

بينما قالت الطالبة مريم عادل، إن الجامعات الأهلية تجذب الطلاب لها لأنها توفر كافة البرامج التعليمية الهامة التي يسعى الطلاب للالتحاق بها خارح مصر.



وأشار الطالب محمود مجدي ، إنه من خلال دراسته بالجامعات الأهلية تعرف على أن التعليم العالي المصري به قد كبير من التطور الذي لم يكن يتخيل أن يحدث بشكل سريع ، مشيرا إلى أن الأمر لا يتوقف على الدراسة فقط بل الأنشطة أيضا.



وأوضح طارق علي ، إن الجامعات الأهلية أصبحت توفر شهادات مزدوجة توفر على الطالب للسفر للخارج فقد استطاعت ان تعوض على الطلاب السفر للخارج للدراسة وتأهيلهم لسوق العمل .