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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

البابا تواضروس يترأس صلاة قداس أحد السعف بالكنيسة المرقسية

صدى البلد

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية صلاة قداس أحد السعف بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وسط حضور محدود في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتم الاحتفال بمشاركة عددا من الأساقفة والكهنة وأباء الكنيسة، وتم تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة.

وفي سياق متصل: قدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، والإخوة المسيحيين، بمناسبة «عيد القيامة المجيد»، متمنيًا أن تعود عليهم هذه المناسبة بالخير والسلام.

وقال المجلس في بيانه، إن الترابط والتسامح والتماسك بين المسلمين والمسيحيين موجود في مصر منذ فجر التاريخ، مضيفًا أن ذلك هو أهم ما يميز الشعب المصري العظيم.

وأكد المجلس أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان والسلام والمحبة، داعياً كافة المصريين إلى الاحتفال بهذه المناسبة للتأكيد عن رفضهم التام لأي محاولة للنيل من نسيج الوطن الواحد ووأد أي محاولات للتفرقة بين المصريين.
 

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