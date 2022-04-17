30 دقيقة.. بيراميدز يستمر في الهجوم ومازيمبي يحاول الظهور بشكل مشرف

مرت 30 دقيقة من مباراة بيراميدز أمام منافسه مازيمبي، بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية.

صنع لاعبي بيراميدز هجمة مميزة انتهت بتسديدة قوية من عمر جابر لاعب الجبهة اليمنى ولكن استطاع أن يتصدى لها لاعب مازيمبي ويبعدها عن مرماه.

وتمكن بيراميدز من السيطرة على المباراة منذ البداية وحاصر مازيمبي دفاعاََ وتمكن من الوصول إلى المرمى في أكثر من كرة ولكن دون تهديف.

وفي الدقيقة 19 من عمر المباراة دخل عمر جابر منطقة جزاء مازيمبي وسدد كرة قوية تكاد تكون هي الأخطر ولكن تمكن الحارس من التصدي لها وابعادها عن مرماه.

وحاول الفريق الكونغولي التواجد بصورة جيدة في المباراة، ولكن لم تستقر الكرة في أقدام لاعبيه أكثر من دقيقتين.

تشكيل بيراميدز لمواجهة مازيمبي

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - إبراهيم عادل - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وجاء تشكيل مازيمبي كالتالي:

الحارس: سيادي باجيو

الدفاع: إيساما مبيكو - تاندي موابي - كيفين مونديكو - كاباسو تشونجو

الوسط: مارسيل نجيمبي - أميست لوزولو سيتا - كوفي كوامي

الهجوم: زيمانجا سوزي - آدم بوسو - جافتي كيتامبالا