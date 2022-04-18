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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. أعراض التهاب الكبد عند الأطفال.. هاني الناظر ينصح بـ 6 نباتات ورقية مفيدة للصحة والبشرة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

أبرزها الخس والجرجير.. هاني الناظر: 6 نباتات ورقية مفيدة للصحة والبشرة
يهمل الكثير من الأشخاص فى تناول النباتات والخضر والورقية، ولكنها فى الحقيقة تحتوى على قيمة غذائية عالية بل وتساعد فى حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض.

أعراض فيروس كورونا .. ما مدى شيوع التعب عند كبار السن ؟
التعب من العلامات الشائعة لعدوى كورونا، يعاني غالبية المصابين بالفيروس المعدي من التعب بعد فترة طويلة من الشفاء، وبالنسبة للبعض فإنه يمتد إلى شهور، بغض النظر عن جنسهم.

في اليوم العالمي لـ الهيموفيليا.. تعرف على الأعراض
يحتفي العالم اليوم في الـ 17 من إبريل باليوم العالمي للتقدم المستمر في علاج مرض الهيموفيليا، والهيموفيليا هو عادة اضطراب نزيف وراثي لا يتجلط فيه الدم بشكل صحيح، هذا يمكن أن يؤدي إلى نزيف تلقائي وكذلك نزيف بعد الإصابات أو الجراحة.

بعد ظهور حالات في بريطانيا.. أعراض التهاب الكبد عند الأطفال
تراقب منظمة الصحة العالمية (WHO) حالات التهاب الكبد المتزايدة لدى الأطفال في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن خضع ستة منهم لعمليات زرع كبد.

 

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