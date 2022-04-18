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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: أحمد عز يكشف أسرار عن 30 يونيو في حواره مع صدى البلد.. ومصطفى شعبان يتعاقد على فيلم جديد

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن أحمد عز ومسلسل الاختيار 3، وغيرها، وجاءت كالتالي:

 

الاختيار 3| أحمد عز في حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش
 

قرر النجم أحمد عز دخول التحدي هذا العام من خلال بطولة مسلسل الاختيار 3، بعد أن استطاع في خلال السنوات الماضية أن يحقق نجاحات كبيرة في السينما والدراما، وكسر كل الإيرادات المحققة في السينما واستطاع تصدرها.


 

أمل بوشوشة عن مشهد ضربها من باسم ياخور: كنت سعيدة
 

أكدت الفنانة أمل بوشوشة  أنها كانت سعيدة بسبب تفاعل الجمهور مع مشهد ضربها من باسم ياخور  وأن اعتقادهم بأنه حقيقي، ما هو إلا دليل على صدق أداء باسم ياخور وأدائه الجيد، موضحة أنها تحب العمل مع باسم ياخور باستمرار لأن كواليسهما دائمًا ما تكون مختلفة ومميزة.
 

اللي سرق حاجة يرجعها.. مصطفى شعبان يتعاقد على فيلم جديد
 

تعاقد الفنان مصطفى شعبان مع المنتج كامل أبو علي، والمخرج مجدي الهواري على فيلم سينمائي جديد، وذلك بعد نجاح مسلسل «دايما عامر»، الذي يُعرض حاليا خلال شهر رمضان الكريم.


رمضان 1997.. حلم الجنوبي.. حينما وقفت سيمون أمام صلاح السعدني لتقديم رسالة للجمهور
 

شهدت الدراما الرمضانية عام 1997 مجموعة قوية من المسلسلات الدرامية التي كانت الأسرة المصرية تلتف حولها آنذاك باهتمام، ورغم قلة عددها مقارنة بما يقدم على مدار السنوات القليلة الماضية، إلا أنها كانت ملحمة ما زال الجمهور مهتم بمتابعتها حتى اليوم.


الاختيار 3 الحلقة 16.. السيسي يحفز الجيش المصري والقبض على خلية تستهدف ياسر برهامي.. ومحمد مرسي ينتقد أيمن نور
 

شهدت الحلقة 16 من مسلسل الاختيار 3، حالة من الغضب التي تجتاح الشعب المصري في ظل تصاعد أزمة الجماعة الإرهابية أثناء تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية.

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