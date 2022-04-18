أخبار الفن: أحمد عز يكشف أسرار عن 30 يونيو في حواره مع صدى البلد.. ومصطفى شعبان يتعاقد على فيلم جديد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن أحمد عز ومسلسل الاختيار 3، وغيرها، وجاءت كالتالي:

قرر النجم أحمد عز دخول التحدي هذا العام من خلال بطولة مسلسل الاختيار 3، بعد أن استطاع في خلال السنوات الماضية أن يحقق نجاحات كبيرة في السينما والدراما، وكسر كل الإيرادات المحققة في السينما واستطاع تصدرها.





أكدت الفنانة أمل بوشوشة أنها كانت سعيدة بسبب تفاعل الجمهور مع مشهد ضربها من باسم ياخور وأن اعتقادهم بأنه حقيقي، ما هو إلا دليل على صدق أداء باسم ياخور وأدائه الجيد، موضحة أنها تحب العمل مع باسم ياخور باستمرار لأن كواليسهما دائمًا ما تكون مختلفة ومميزة.



تعاقد الفنان مصطفى شعبان مع المنتج كامل أبو علي، والمخرج مجدي الهواري على فيلم سينمائي جديد، وذلك بعد نجاح مسلسل «دايما عامر»، الذي يُعرض حاليا خلال شهر رمضان الكريم.

شهدت الدراما الرمضانية عام 1997 مجموعة قوية من المسلسلات الدرامية التي كانت الأسرة المصرية تلتف حولها آنذاك باهتمام، ورغم قلة عددها مقارنة بما يقدم على مدار السنوات القليلة الماضية، إلا أنها كانت ملحمة ما زال الجمهور مهتم بمتابعتها حتى اليوم.

شهدت الحلقة 16 من مسلسل الاختيار 3، حالة من الغضب التي تجتاح الشعب المصري في ظل تصاعد أزمة الجماعة الإرهابية أثناء تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية.