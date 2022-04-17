وزير الأوقاف: تهجد كما تحب في بيتك ولا تحرمه من القيام ..فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة تسير بمنهج الوسطية ومتابعة ما يحدث في الأمور الصحية.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، "رئيس لجنة أزمة كورونا بوزارة الصحة قال إننا نحذر من الإفراط من عدم الالتزام خوفا من فيروس كورونا، وينبغي توخي الحذر".

وأشار: "المساجد مفتوحة والصلوات تقام، وصلاة التراويح تقام مع الالتزام بالضوابط"، متسائلا: "لماذا نترك بيوتنا ونذهب للتهجد في المسجد"؟، متابعا: "في ظل الظروف الراهنة تهجد في بيتك كما تحب ولا تحرم بيتك من إعماره بالقيام وقراءة القرآن".

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،: "لازلنا حتى الآن في صلاة الفرائض والجمعة نشدد على الالتزام بالكمامة والتباعد والمصلى الشخصي".

وأكمل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،: "الظروف هذا العام لا تساعد على التهجد أو الاعتكاف.. عايز تتهجد تهجد في بيتك، لكن التراويح مستمرة"، مشيرا: "صلاة العيد ستكون في المساجد الجامعة ولن يكون في الساحات لأنه لا يمكن التحكم في التباعد في أماكن الساحات مثل المساجد".