عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الأوقاف: تهجد كما تحب في بيتك ولا تحرمه من القيام ..فيديو

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة تسير بمنهج الوسطية ومتابعة ما يحدث في الأمور الصحية.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، "رئيس لجنة أزمة كورونا بوزارة الصحة قال إننا نحذر من الإفراط من عدم الالتزام خوفا من فيروس كورونا، وينبغي توخي الحذر".

وأشار: "المساجد مفتوحة والصلوات تقام، وصلاة التراويح تقام مع الالتزام بالضوابط"، متسائلا: "لماذا نترك بيوتنا ونذهب للتهجد في المسجد"؟، متابعا: "في ظل الظروف الراهنة تهجد في بيتك كما تحب ولا تحرم بيتك من إعماره بالقيام وقراءة القرآن".

 

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،: "لازلنا حتى الآن في صلاة الفرائض والجمعة نشدد على الالتزام بالكمامة والتباعد والمصلى الشخصي".

 

وأكمل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،: "الظروف هذا العام لا تساعد على التهجد أو الاعتكاف.. عايز تتهجد تهجد في بيتك، لكن التراويح مستمرة"، مشيرا: "صلاة العيد ستكون في المساجد الجامعة ولن يكون في الساحات لأنه لا يمكن التحكم في التباعد في أماكن الساحات مثل المساجد".

فيروس كورونا التراويح وزير الاوقاف قراءة القران الأوقاف وزارة الصحة محمد مختار جمعة أزمة كورونا الدكتور محمد مختار جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

قبل أدائها غدا.. وزير التعليم: المهام الأدائية لرابعة ابتدائي ليست امتحانات

ميزة جديدة لمستخدمي واتساب مستوحاه من "فيسبوك"

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

بعد غرق السفينة الأخطر "موسكفا".. التلفزيون الروسي: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

ترشيحاتنا

إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي بتهمة انتهاك حرمة القرآن الكريم

ارتفاع حصيلة القصف الباكستاني في أفغانستان إلى 47 قتيلا

النطق بالحكم اليوم في قضية حنين حسام.. عقوبات الاتجار بالبشر وفقا للقانون

كيف أصبحت الصين أكبر مانح للقروض على مستوى العالم للدول النامية؟

أخبار التعليم ..قبل أدائها غدا.. وزير التعليم: المهام الأدائية لرابعة ابتدائي ليست امتحانات .. جامعة عين شمس تحتفل بيوم الأرض لرفع الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة

احذر .. كلمة تغمس صاحبه في النار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنه سبب وفاته.. لماذا اتهم سعيد طرابيك زوجته بسرقته وسر ثروته الضخمة؟

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

مكتوب عليا الحلقة 16.. "جلجل" حائر بين سلمى ورقية.. وسر الغرفة 312

فيلم أكشن في بعلبك اللبنانية.. اختطاف محاسب شركة انتاج مسلسل بطلوع الروح

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ