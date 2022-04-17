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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان بيقلدني كل ما يشوفني.. نهلة سلامة تتذكر مواقفها مع أحمد زكي

الفنانة نهلة سلامة
الفنانة نهلة سلامة

قالت الفنانة نهلة سلامة، إن الراحل أحمد زكي من أفضل الممثلين التي تعاملت معهم، معقبة: "ده النمر الأسود ده .. كان كل ما يشوفني يقلدني علشان عندي سنتين زي الأرنب".

وعلقت نهلة سلامة خلال لقائها مع برنامج "سابع سما"، والذي تقدمه الإعلامية "راغدة شلهوب"، والمُذاع على فضائية "النهار"، على ما كتبته في يوم 22 فبراير، على الفيسبوك "ذكريات، أسرار، نجاح، فشل، اختبارات، حروب .. هي ديه الحياة، وكلها بيعدي".

وتابعت الفنانة قائلة "كتبت كده على فيسبوك لأني كنت متأثرة بـ وفاة جلا فهمي .. وكنت افتكرت اللي مريت بيه في حياتي".

أحمد زكي نهلة سلامة النمر الأسود برنامج سابع سما الإعلامية راغدة شلهوب النهار

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