عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

وقف 814 من الشركات الأجنبية|سببان رئيسيان وراء القرار بعيدا عن توفيق الأوضاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تساؤلات عدة طرحت حول أسباب قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات المصرية بوقف واردات عدد من الشركات الأجنبية والعلامات التجارية الكبرى التي تصدر منتجاتها إلى السوق المصرية من بينها علامات تحمل جنسيات مختلفة منها: أسماء مثل يونيليفر والمراعي وريدبول ودانيا للأغذية المحدودة وأليجانس، وكورنيلياني، وهيدرا، ومدار للكيماويات، وفينوس هيلث مور للصناعات.

وقف العديد من الشركات الأجنبية

وتم وقف العديد من الشركات الأجنبية، التي تصل إلى نحو 814 مصنعا وشركة أجنبية ومحلية.

وسبق وأصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قرارًا بوقف 29 شركة أجنبية عن التصدير للسوق المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك نتيجة وجود بعض المشكلات المتعلقة بشروط التسجيل الواردة بالقرار (43) لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، ليصل بذلك قائمة الشركات الموقوفة لنحو 253 شركة في مقابل 224 شركة بنهاية أغسطس الماضي.

واستحوذت الشركات التركية حينها- على صدارة قائمة الشركات الموقوفة، بنحو 15 شركة تركية، فضلًا عن شركات أخرى من فرنسا والإمارات والدنمارك وبلغاريا واليونان.

الرقابة على الواردات: عودة الشركات الموقوفة خلال 24 ساعة من توفيق أوضاعها.. فيديو

التجارة: وقف استيراد منتجات بعض الشركات قرار روتيني.. فيديو

وتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، بشكل مبدئي بإنذار الشركات  المخالفة وتمنحها مهلة تتراوح بين الأسبوعين إلى الشهر حتى تتمكن من استيفاء أوراقها حتى لا تتعرض لقرارات الوقف والتي يتم اتخاذها ضد الشركات المخالفة للقرار  وذلك وفقا للقانون.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، اصدرات قرارًا برقم (43) الصادر عام 2016 إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كما ينص القرار على: "عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها".

قرارات أخرى حفاظا على السوق

وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن هناك مجموعة من القرارات المؤقتة، التي سوف تستمر لـ9 أشهر فقط، التي تنص على منع استيراد أو تصدير لهدف معين، وعلى سبيل المثال تم منع تصدير الحبوب والمعجونات والمكرونة، وكان هذا القرار مرتبط بالحفاظ على الحبوب والأغلال والدقيق والمنتجات المرتبطة بالدقيق والقمح التي توجد بالسوق المحلي.

وأضاف العمدة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على استمرارية الاستثمار والمنتج المحلي، وهناك العديد من المصانع المحلية التي لديها فروعها في الخارج، فتقوم تلك المصلنع الداخلية بعدم الاستيراد من مصانعها بالخارج خلال فترة معينة، وهذا من أجل تشجيع الاستثمار الداخلي.

وعن وقف الشركات الأجنبية داخل الدولة، قال العمدة: يجب على المصانع الخارجية التي ليس لها قروع داخل الدولة، أن تنشأ مصانع لها بالداخل حتى تستغنى عن الاستيراد من الخارج، وهذا هو الغرض لتشجيع الصناعة المحلية، والحفاظ على رصيد مصر الدولاري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة التجارة والصناعة، إن بعض الشركات التي وردت أسماؤها ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقافها أو شطبها، لم تستوفِ المستندات المطلوبة للتسجيل في سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016.

وأضافت أنه بالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، مشيرة إلى أن الهيئة تحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام 2022 وحتى اليوم.

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

وأكدت  الوزارة، أن بعض هذه الشركات تم إيقافها منذ العام 2020، حيث أنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وأن أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة.

 كشفت وزارة التجارة والصناعة عن أسباب وقف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مئات الشركات من تصدير منتجاتها إلى مصر.

الشركات الأجنبية تم وقفها بـمصر

ونشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قائمة بالشركات الموقوفة لمخالفة قرار وزير التجارة والصناعة رقم (43) لسنة 2016 بشأن قواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

وتضمنت القائمة التي تم نشرها عام 2022 شركات لعدد من الدول كثير منها من تركيا، إلى جانب دول عربية مثل السعودية والإمارات وتونس والأردن والكويت، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا واليونان وفرنسا وسويسرا والصين وغيرها من الدول، إلى جانب شركات مصرية قد تكون مناطق حرة.

ومن أبرز هذه الشركات، شركة المراعي الغذائية السعودية والتي تتضمن منتجاتها علامات تجارية مثل منتجات المراعي وضمت القائمة شركة نستله للمياه المعدنية.

ومن بين هذه الشركات أيضا شركة يونيليفر البريطانية التي تمتلك أكثر من 400 علامة تجارية في عدد من المجالات.

الشركات الأجنبية المراعي يونيليفر ريدبول أليجانس وقف الشركات الأجنبية المصانع المحلية رصيد مصر الدولاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

انخفاض 7 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد لمدينة رأس البر

أذان الفجر في رمضان.. احذر هذا الفعل عند سماع أول تكبيرة يبطل صيامك

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث السويد وحرق القرآن

موضوعات متعلقة

الرقابة على الواردات: عودة الشركات الموقوفة خلال 24 ساعة من توفيق أوضاعها.. فيديو

التجارة: وقف استيراد منتجات بعض الشركات قرار روتيني.. فيديو

المواد الغذائية: المنتجات التي تم وقف استيرادها لها بدائل محلية ولن تؤثر في السوق

ترشيحاتنا

شاهد.. إشارة يد شهيرة على TikTok تنقذ امرأة من مجرم مختل

14 مليون جنيه تراجعا في أرباح العربية للأدوية خلال 9 أشهر

اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف دكتور صيدلي وسرقته في حلوان

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

السيطرة على حريق هائل بمنطقة الحرس الوطني ببنها.. شاهد

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

رغم إشادتها بـ "شاكوش".. لماذا طالبت هالة سرحان بسجن مطربي المهرجانات؟

ابنه سبب وفاته.. لماذا اتهم سعيد طرابيك زوجته بسرقته وسر ثروته الضخمة؟

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ