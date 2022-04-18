وزير الرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع NBA Africa لكرة السلة





فى ضوء خطة وزارة الشباب والرياضة للنهوض بمنظومة كرة السلة المصرية قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الاحد بمقر الوزارة بتوقيع مذكرة للتفاهم والتعاون المشترك بين كل من وزارة الشباب والرياضة و NBA Africa، بحضور الاتحاد المصري لكرة السلة، والتي تتضمن تعزيز التعاون في الترويج لتعليم كرة السلة بين الشباب المصري علي مستوي القاعدة الشعبية وزيادة مشاركة بين الشباب والفتيات في مصر الي جانب زيادة تطوير مواهب النخبة في كرة السلة في مصر

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالترحيب بالسادة الحضور في بلدهم الثاني مصر، موضحًا ان الوزارة تنسق مع الاتحاد المصري لكرة السلة لتطوير كرة السلة وتوسيع قاعدة الممارسة لدى الشباب.

وأشار صبحي فى كلمته أن وزارة الشباب والرياضة لديها العديد من برامج الكشف عن الموهوبين والكشف عنهم منذ الصغر وتنمية تلك المواهب لتدعيم المنتخب.

وأضاف ان وزارة الشباب والرياضة ترغب بالتعاون مع رابطة NBA Africa الي تعزيز كرة السلة في مصر من خلال تتفيذ مجموعة من برامج NBA Africa وذلك من خلال اطلاق دورات تدريبية ودوريات NBA للنشء والشباب في مصر وعقد ورش عمل لتعليم وتدريب كرة السلة للمدربين والمعلمين الوطنيين وتنفيذ برامج لتنمية مواهب النخبة المصرية في كرة السلة.

موضحًا ان وزارة الشباب والرياضة من خلال هذا التعاون ستقوم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على مستوى المدارس والقاعدة الشعبية

وعلي جانب اخر، أفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والاستاذ امادو جالو رئيس الرابطة الافريقية PAL، والدكتور مجدي ابو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ملعب كرة سلة بنادي الترسانة بعد تطويره وانشاءه من قبل الرابطة الافريقية لكرة السلة PAL.

فيما أعرب امادو جالو رئيس الرابطة الافريقية PAL، عن سعادته بالتعاون مع مصر والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا ان الرابطة الافريقية تهدف الي بناء ملاعب وصالات لممارسة رياضة كرة السلة وتكون آمنة ، وهو ما دفعهم للبدء في إنشاء وتطوير ملعب كرة السلة بنادي الترسانة.

فيما أكد ڤيكتور ويليامز المدير التنفيذي للرابطة الإفريقية، على أن مصر لديها ثقافة كبيرة في رياضة كرة السلة، وشهد على مدار الأيام القليلة الماضية مدي حب الشعب المصري لكرة السلة.

مشيرًا إلى أنه لمس تناغم كبير بين وزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري لكرة السلة فى نشر رياضة كرة السلة.

قائلا: "هذا التناغم قادنا إلى ما نحن اليه الآن وهو افتتاح ملعب كرة السلة بنادي الترسانة والتي تعتبر باكورة الاعمال المشتركة بين الرابطة الافريقية ومصر".

أعرب محمد طارق سعيد عضو مجلس إدارة نادي الترسانة عن سعادته بتجديد وإنشاء ملعب كرة السلة بنادي الترسانة، مؤكدًا أن الملعب سيعمل على جذب قطاع عريض من الشباب لممارسة كرة السلة، ونشر الوعي لدى الشباب بكرة السلة ومدى تأثيرها على الصحة العامة والنهوض بها.

قام بتوقيع البروتوكول السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومارك تاتوم النائب المفوض NBA Africa.