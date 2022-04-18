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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عرض فني للواحات البحرية للفنون التلقائية بقصر السينما

ليالي رمضان
ليالي رمضان

ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بقصر السينما، استضاف القصر أيتام جمعية تفائل لذوى الاحتياجات الخاصة لحضور حفل الإفطار الجماعى وعرض الفيلم  الرسوم المتحركة "الفار الطباخ" وحلقات من مسلسل الرسوم المتحركة "قصص الحيوان في القران، بالإضافة لورشة رسم على الوجوه سناء بهدف اسعاد الأطفال وإدخال السرور على قلوبهم، بجانب لتوزيع أعداد من مجلة قطر الندى.

كما قدم أشرف بشرى ورشة حكى للاطفال ليتحدث إليهم عن العادات الرمضانية ومظاهر الاحتفال بشهر رمضان مثل تعليق الزينات، ومدفع الإفطار و فانوس رمضان، وكذلك مفهوم الصيام وفائدته الصحية وكذلك العادات الغذائية الصحيحة.
   
اختتم اليوم بعرض فنى لفرقة الواحات البحرية للفنون التلقائية والتراث وتقديم فقرات، جارتى اللى من سنى، قولوا قوم للنايم يصحى، اصفر ليمونى، اغانى تراثية، وتابلوهات فلكلورية، وتابلوه العرس الواحاتى.

ليالي رمضان الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة لذوى الاحتياجات الخاصة الرسوم المتحركة الفار الطباخ

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