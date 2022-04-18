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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمهور يبحث عن درة لهذا السبب

درة
درة

تصدرت الفنانة درة، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها في برنامج “رامز موڤي ستار” مع الفنان رامز جلال، والذي يُعرض في شهر رمضان المبارك.

حققت الحلقة نجاحا كبيرا، بردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا.

بعد ظهورها مع رامز.. تعرف على سيارة درة التونسية الفاخرة

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وحرصت الفنانة التونسية دُرة، علي مشاركة جمهورها صورة لها من برنامج «رامز موفي ستار» بعد وقوعها ضحية رامز فى  برنامجه الجديد وذلك عبر "استوري"علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

 

ونشرت "درة" صورة لها بعد ظهورها مع رامز جلال في برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

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