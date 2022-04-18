وزير الرياضة الجزائري: "الخضر" كانوا "ضحية التحكيم" خلال مباراتهم أمام الكاميرون

قال وزير الرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق إن منتخب بلاده لكرة القدم كان "ضحية التحكيم" خلال المباراة التي جمعت "الخضر" بنظيره الكاميروني، والتي انتهت بإقصاء الفريق الجزائري في التأهل لمونديال كأس العالم 2022.



جاء ذلك في تصريحات صحفية له أمس الأحد، على هامش تفقده عددًا من المنشآت الرياضية المستضيفة لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم "شان 2023".



وأضاف أنه "كان هناك إجحافًا في حق الفريق الجزائري من طرف حكم المباراة، وهناك أدلة على ذلك".



وتابع وزير الرياضة الجزائري أنه تم إيداع طعون مدعمة بأدلة، متمنيًا أن ينصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنتخب الجزائري، استنادًا إلى قواعد وقوانين المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم.