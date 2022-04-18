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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع NBA Africa للنهوض برياضة كرة السلة

صدى البلد

وقَّع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مساء أمس الأحد، بمقر الوزارة، مذكرة للتفاهم والتعاون المشترك بين كل من الوزارة ورابطة NBA Africa، بحضور الاتحاد المصري لكرة السلة.


وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون في الترويج لتعليم كرة السلة بين الشباب المصري على مستوى القاعدة الشعبية، وزيادة المشاركة بين الشباب والفتيات في مصر، إلى جانب زيادة تطوير مواهب النخبة في كرة السلة في مصر، وذلك في ضوء خطة وزارة الشباب والرياضة للنهوض بمنظومة كرة السلة المصرية.


ورحَّب الدكتور أشرف صبحي بالحضور في بلدهم الثاني مصر، موضحًا أن الوزارة تنسق مع الاتحاد المصري لكرة السلة لتطوير كرة السلة وتوسيع قاعدة الممارسة لدى الشباب.


وأشار صبحي -في كلمته- إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها العديد من برامج الكشف عن الموهوبين منذ الصغر، وتنمية تلك المواهب لتدعيم المنتخب.


وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة ترغب في التعاون مع رابطة NBA Africa من أجل تعزيز كرة السلة في مصر، من خلال تنفيذ مجموعة من برامج NBA Africa، وذلك من خلال إطلاق دورات تدريبية ودوريات NBA للنشء والشباب في مصر، وعقد ورش عمل لتعليم وتدريب كرة السلة للمدربين والمعلمين الوطنيين، وتنفيذ برامج لتنمية مواهب النخبة المصرية في كرة السلة.
وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة -من خلال هذا التعاون- ستقوم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على مستوى المدارس والقاعدة الشعبية.


وعلى جانب آخر، افتتح الدكتور أشرف صبحي، وأمادو جالو رئيس الرابطة الإفريقية PAL، والدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ملعب كرة السلة بنادي الترسانة، بعد تطويره وإنشائه من قِبل الرابطة الإفريقية لكرة السلة PAL.


وأعرب أمادو جالو عن سعادته بالتعاون مع مصر والدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا أن الرابطة الإفريقية تهدف إلى بناء ملاعب وصالات لممارسة رياضة كرة السلة وتكون آمنة، وهو ما دفعهم للبدء في إنشاء وتطوير ملعب كرة السلة بنادي الترسانة.


وأكد ڤيكتور ويليامز المدير التنفيذي للرابطة الإفريقية أن مصر لديها ثقافة كبيرة في رياضة كرة السلة، وأنه شهد على مدى الأيام القليلة الماضية مدى حب الشعب المصري لكرة السلة.


وأشار إلى أنه لمس تناغما كبيرا بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة في نشر رياضة كرة السلة ، قائلا: "هذا التناغم قادنا إلى ما نحن إليه الآن وهو افتتاح ملعب كرة السلة بنادي الترسانة والذي يعتبر باكورة الأعمال المشتركة بين الرابطة الإفريقية ومصر".


وأعرب محمد طارق سعيد عضو مجلس إدارة نادي الترسانة عن سعادته بتجديد وإنشاء ملعب كرة السلة بالنادي، مؤكدًا أن الملعب سيعمل على جذب قطاع عريض من الشباب لممارسة كرة السلة، ونشر الوعي لدى الشباب بكرة السلة، ومدى تأثيرها على الصحة العامة والنهوض بها.


قام بتوقيع البروتوكول الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومارك تاتوم النائب المفوض لرابطة NBA Africa.

وزير الرياضة رابطة NBA Africa الاتحاد المصري لكرة السلة الدكتور أشرف صبحي أخبار كرة السلة

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