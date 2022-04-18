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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاختيار يحتفظ بالصدارة في الأعلى مشاهدة للأسبوع الثالث على التوالي.. الترتيب الكامل

الاخنيار
الاخنيار

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي . 

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه . 

كما حافظ مسلسل الكبير في جزئه السادس ويقوم ببطولته أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وسما إبراهيم ورحمة أحمد فرج على المركز الثاني في القائمة ذاتها .

وجاء في المركز الثالث مسلسل مكتوب عليا من بطولة أكرم حسني وهنادي مهني وايتن عامر وحنان سليمان وهلا رشدي . 

اما المركز الرابع فكان من نصيب مسلسل العائدون والذى يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة والفنان هاني رمزي والفنانة امينة خليل ومحمود عبد المغني وميدو عادل ومن إخراج أحمد نادر جلال . 

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ودخل في المركز الخامس مسلسل سوتس بالعربى من بطولة أسر ياسين واحمد داود وصبا مبارك ومحمد شاهين وريم مصطفي . 

واحتل المركز السادس كل مسلسل المشوار من بطولة محمد رمضان ودينا الشربينى  ، وجاء مسلسل راجعين يا هوي في المركز السابع ، بينما الثامن مسلسل في بيتنا روبوت ، وجاء في المركز التاسع مسلسل فاتن أمل حربي ، وفى المركز العاشر مسلسل جزيرة غمام. .

الاختيار احمد السقا هاني رمزي محمد سلام اكرم حسني كريم عبد العزيز دينا الشربيني

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