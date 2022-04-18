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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الخارجية الروسية: ألمانيا تحصد نتائج اختيارها بعد أن طردت الدبلوماسيين الروس

صدى البلد

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ألمانيا تحصد نتائج اختيارها بعد أن طردت الدبلوماسيين الروس وفضلت إجراء نقاش مع سفير أوكرانيا. 
 

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن زاخاروفا تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الألماني الأسبق، زيجمار جابرييل، الذي اتهم السفير الأوكراني لدى كييف، أندري ميلنيك، بنشر نظريات المؤامرة بهدف تشويه سمعة الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير،: "يحدث كل ذلك بسبب أن برلين طردت الدبلوماسيين الروس الراغبين بالتعاون معها، وشرعت تجري جدلا رسائليا مع السفير الأوكراني". 
 

وتساءلت: "هل يعجبكم ذلك؟ الآن على برلين فقط أن تتخيل أن الأشخاص مثل أندري ميلنيك الذين يحملون نفس الأيديولوجية بالضبط، ولكن لا يحملون صفة سفراء، بل يحملون عقيدة كتائب "آزوف" والمدافع الرشاشة، كانوا يرهبون الناس الذين يحملون جوازات سفر أوكرانية وروسية في أوكرانيا لمدة 8 سنوات، كما هددوا روسيا، وإذا نشأ مثل هذا الوحش بجانب ألمانيا؟ فقط لأن واشنطن ترغب في تحول دولة مجاورة لألمانيا إلى جحر ثور مقاتل، سيكون ضد الألمان". 
 

ونشرت صحيفة "بيلد"، فى وقت سابق، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، رفض استقبال نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في كييف، بسبب السياسة التي كان يمارسها الأخير تجاه روسيا. 
وكان قرار كييف قد أثار استياء في برلين وتعرض لانتقادات شديدة من جانب عدد من الساسة الألمان من مختلف الأحزاب الألمانية.

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