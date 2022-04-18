في ذكرى وفاتها.. محطات مؤثرة في حياة عزيزة حلمي

يحل اليوم الاثنين الموافق ١٨ ابريل ذكرى وفاة الفنانة عزيزة حلمي، التي قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.

عزيزة حلمي

بدأت عزيزة حلمي أول اعمالها بدور الأم في فيلم (نرجس وعدل السماء ) في عام 1948 لتتعدد أعمالها وتتألق في تجسيد هذا الدور حتي حصرها المخرجون في دور الام لدرجة انها كانت تجسده لفنانين أكبر منها سنا.



عزيزة حلمي

برعت عزيزة حلمى في أداء دور السيدة مريم العذراء فى فيلم "حياة والأم السيد المسيح" مع المخرج محمد عبد الجواد لتصبح أول فنانة تقديم هذه الشخصية على الشاشة.



ومن أشهر أدوارها على الشاشة "عدل السماء" و"القاتلة" و"ظلموني الناس" و"بلال مؤذن الرسول" و"حماتي قنبلة ذرية" و"يسقط الاستعمار" و"الوسادة الخالية" و"المتمردة" و"هذا الرجل أحبه".



عزيزة حلمي

تزوجت عزيزة من الكاتب الروائي على الزرقاني ورزقا بولد توفى بسبب وعكة صحية شديدة وعاشت بعدها حياة مأسوية.