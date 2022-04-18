خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي الأولى أمام الرجاء صحيحة

رد المحلل التحكيمي أحمد الشناوي على تصريحات مسؤولي نادي الرجاء المغربي، الذين حملوا هزيمة فريقهم أمام الأهلي لطاقم تحكيم المواجهة التي أقيمت مساء السبت على ملعب استاد "الأهلي WE السلام"، في الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "سمعت تعليق أحد مسؤولي الرجاء الذي حمل حكم تقنية الفار نتيجة المباراة، وأريد أن أقول له إن حكم الساحة هو صاحب القرار".

وأضاف: "الأمر الثاني هو تحدث عن عدم طرد أحد لاعبي الأهلي بشكل مباشر، ولم يتطرق إلى ضياع الوقت من قبل لاعبي الرجاء، طالما تحدثت عن التحكيم عليك أن تتحدث بفهم، ولا تتحدث بصيغة مُشجع، لأن هذا يُعبر عن عدم فهمك للتحكيم".

وأردف: "بالنسبة لركلة الجزاء الأولى، الإعادة التي تُظهر إنها جاءت في قدم اللاعب، عليهم أن يظهروا صورة الكرة وهي ترد من قدم اللاعب، الحكم عندما ذهب لتقنية الفار شاهد الصورة من الزاوية العكسية، والكرة ترد من القدم نحو اليد".

واستكمل: "لاعب الرجاء كان يعتقد أن لمسة اليد لا تُحتسَب لأنها ارتدت من قدمه ليده، لكن الحالة مختلفة لأنه لو ارتدت الكرة من زميله لا يُعاقب بلمسة يد".

واستطرد: "كف يد لاعب الرجاء لمس الكرة، وركلة الجزاء الأولى صحيحة ، الناس تمسكت بالصورة التي لا تُظهر لمسة اليد، ولم يتحدثوا عن الصورة الأخرى التي تُظهر عكس ذلك".

وأتم: "حكم الساحة لمباراة الأهلي والرجاء هو صاحب القرار وليس حكم الفار ، اللقطة الخلفية التي أظهرت لمسة اليد كانت موجودة أمام حكم الفار وعرضها على حكم الساحة".