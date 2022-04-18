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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرنولد عن انتقاد محمد صلاح: ليست عادلة وسيعود لتسجيل الأهداف

ارنولد ومحمد صلاح
ارنولد ومحمد صلاح

أكد ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، أن توجيه الانتقادات لزميله محمد صلاح، ليست عادلة، مشيراً إلى أنه سيعود لتسجيل الأهداف للفريق مرة أخرى.

 

وقال أرنولد في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "أعتقد أن الانتقادات غير عادلة، المستويات التي حصل عليها هو أيضًا إنه نوع من ضحية نجاحه، إنه من أفضل الهدافين، إنه خلفي من حيث التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي، والناس يقولون إنه يقدم أداء سيئًا؟.


وأضاف: "إنه تقريبا أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا أيضاً، ما فعله لنا خلال المواسم الخمسة الماضية كان رائعًا، ليس من العدل أن يقول الناس إنه يمر بفترة سيئة".

واختتم أرنولد: "كلنا نعتقد أنه سيسجل الأهداف لنا، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يضعها في الشباك مرة أخرى".

ألكسندر أرنولد ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي دوري ابطال أوروبا

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