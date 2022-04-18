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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18-4- 2022 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام اليوم الاثنين 18 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهة نابولى ضد روما فى الدوري الإيطالي، إلى جانب مباراة برشلونة أمام قادش فى الدوري الإسباني، ولقاء جالتا سراي المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد ضد مالاتيا سبور.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي X روما – الساعة 7 مساء

أتلانتا X هيلاس فيرونا – الساعة 9 مساء  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

برشلونة X قادش – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

جالاتا سراي  X مالاتيا سبور – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

جوانجزو إيفرجراند X كاواساكي فرونتال – الساعة 11 صباحا 

دايجو X ليون سيتي سايلورس – الساعة 4 عصرا

جيونام دراجونز X بانكوك يونايتد – الساعة 4 عصرا

اوراوا ريد دياموندز X شاندونج ليونينج – الساعة 4 عصرا

ميلبورن سيتي X يونايتد سيتي – الساعة 4 عصرا

أولسان هيونداي X جوهور دارول تاكزيم – الساعة 4 عصرا

مومباي سيتي X الجزيرة – الساعة 7:15 مساء

أهال X فولاد خوزستان – الساعة 7:15 مساء

باختاكور X الدحيل – الساعة 7:15 مساء

الشباب X القوة الجوية – الساعة 10:15 مساء 

شباب الأهلي دبي X الغرافة – الساعة 10:15 مساء  

سباهان اصفهان X التعاون – الساعة 10:15 مساء   

نابولى ضد روما الدوري الايطالي برشلونة أمام قادش الدوري الإسباني جالتا سراي مصطفي محمد

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