ميدو: الزمالك أثبت تفوقه في الألعاب الجماعية.. وتدعيمات إدارته صنعت الفارق

علق أحمد حسام ميدو على تتويج فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك بلقب الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك استحق التتويج بدوري الطائرة، خاصة بعد تدعيمات إدارة الزمالك للفريق بالتعاقد مع لاعبين مميزين مثل رضا هيكل وجواو رافائيل، وكذلك الكوبي هيرنانديز".



أضاف: "الزمالك يؤكد تفوقه في الألعاب الجماعية، في السلة واليد وكذلك الطائرة، دائما الزمالك في ألعاب الصالات أبطال".



وختم حديثه قائلا: "الزمالك يواجه الصعوبات والظروف الصعبة بالإصرار والنجاحات".