الأزهر: لا ينبغي أن يكون الطفل أداة ضغط عند انفصال والديه.. شاهد

عرضت فضائية " العربية " بيانا للأزهر الشريف ، والذي يهاجم مسلسل " فاتن أمل حربي " ، والذي جاء فيه تأكيدا أنه لا يوجد كهنوتية في الإسلام ، وأنه لا أحد من الأئمة والفقهاء أدعى العصمة لنفسة ، وما يحدث في المسلسل تدليس ، وخلط متعمد .

وأوضح الأزهر الرشيف في بيان له ، عبر موقع " فيسبوك " ، أن الإسلام أعطى للأم حث حضانة أولادها عند وقوع الانفصال حتى يستغنوا عنها ، ولا ينبغي أن يكون الطفل أداة ضغط .

وشهدت أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل “فاتن أمل حربي” لـ نيللي كريم، العديد من التفاصيل المشوقة.

بدأت الحلقة بمشاهد فلاش باك، حيث تشاجرت والدة شريف سلامة معه؛ بسبب معاكسته للفتيات لديها في المصنع، وقالت له: “لو مراتك مش مكفياك؛ هجوزك واحدة تانية”، واستمعت نيللي كريم لحديثهما؛ فقامت بتوبيخه وتهديده أنها ستقول عليه متحرش.