أشرف أبو الحسن: مباراة الأهلي كانت الأصعب في مشوار الدوري

علق أشرف أبو الحسن قائد فريق طائرة الزمالك على تتويج الفريق بلقب دوري الطائرة بعد الفوز على الاتحاد السكندري.



قال أشرف أبو الحسن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "احنا بنحمد ربنا على النعمة اللي إحنا فيها، الفريق ده تعب جدا والإدارة كانت تدعم الفريق بكل قوة خاصة مرتضى منصور وكذلك أحمد مرتضى".



أضاف: "مكناش ماشيين كويس في الأول ولكن بدعم الجماهير والإدارة نجحنا في العودة من جديد"

وتابع: "مباراة الأهلي كانت الأصعب في مشوار الدوري، ونظام الدوري كذلك نظام صعب بكل تأكيد، ويحتاج إلى تركيز في كل لقاء".



وختم حديثه قائلا: "اتكلمنا مع اللاعيبة بعد الفوز على الأهلي في نصف النهائي بإننا لسة معملناش حاجة ولازم نحترم الاتحاد السكندري في النهائي لحد التتويج بالبطولة، وأحمد مرتضى كان موجود معانا كل يوم".