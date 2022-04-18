البحرين.. أزمة فى الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة

شكا عدد من أولياء أمور طلاب مدارس خاصةب البحرين من عدم توزيع كتب المواد الوطنية على المدارس الخاصة.
وفوجئ أولياء الأمور منذ الفصل الدراسي الأول بعدم توفير كتب تاريخ وجغرافيا البحرين وكتب المواطنة، حيث استمر الوضع حتى الفصل الدراسي الثاني، فيما لم توفر هذا الفصل كتب التربية الدينية، وطلبت المدارس من الطلبة طباعتها أو شراءها.
وحث أولياء الأمور على عدم استمرار الوضع خلال العام الدراسي المقبل، وتوفير الكتب الوطنية أسوة بطلاب المدارس الحكومية، على اعتبار أن خدمة توفير الكتب المدرسية للمدارس الخاصة تأتي ضمن أولويات وزارة التربية والتعليم، ويعتبر توزيع الكتب دعما للمدارس الخاصة وتشجيعا للاستثمار فيها.
وذكر أولياء الأمور أن توزيع الكتب المدرسية الوطنية بشكل سنوي عادةً ما يكون بالمجان لطلبة جميع المراحل الدراسية في المدارس الخاصة ابتداء من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية، حيث يتم توزيع كتب مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ وجغرافيا البحرين والتربية للمواطنة لجميع الطلبة.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم توفر الكتب المدرسية والكراسات الورقية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية بأكثر من مليوني نسخة بكلفة 2,5 مليون دينار، فيما يتم تخصيص أكثر من 200 ألف نسخة من الكتب الوطنية للمدارس الخاصة.