البحرين.. أزمة فى الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة

شكا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬طلاب‭ ‬مدارس‭ ‬خاصة‭ب ‬البحرين من‭ ‬عدم‭ ‬توزيع‭ ‬كتب‭ ‬المواد‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭.‬

وفوجئ‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬منذ‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬بعدم‭ ‬توفير‭ ‬كتب‭ ‬تاريخ‭ ‬وجغرافيا‭ ‬البحرين‭ ‬وكتب‭ ‬المواطنة،‭ ‬حيث‭ ‬استمر‭ ‬الوضع‭ ‬حتى‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬توفر‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬كتب‭ ‬التربية‭ ‬الدينية،‭ ‬وطلبت‭ ‬المدارس‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬طباعتها‭ ‬أو‭ ‬شراءها‭.‬

وحث‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬استمرار‭ ‬الوضع‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬المقبل،‭ ‬وتوفير‭ ‬الكتب‭ ‬الوطنية‭ ‬أسوة‭ ‬بطلاب‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬توفير‭ ‬الكتب‭ ‬المدرسية‭ ‬للمدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬ويعتبر‭ ‬توزيع‭ ‬الكتب‭ ‬دعما‭ ‬للمدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬وتشجيعا‭ ‬للاستثمار‭ ‬فيها‭.‬

وذكر‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬أن‭ ‬توزيع‭ ‬الكتب‭ ‬المدرسية‭ ‬الوطنية‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬عادةً‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬بالمجان‭ ‬لطلبة‭ ‬جميع‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الروضة‭ ‬وحتى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬توزيع‭ ‬كتب‭ ‬مادة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والتربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتاريخ‭ ‬وجغرافيا‭ ‬البحرين‭ ‬والتربية‭ ‬للمواطنة‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬توفر‭ ‬الكتب‭ ‬المدرسية‭ ‬والكراسات‭ ‬الورقية‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬نسخة‭ ‬بكلفة‭ ‬2,5‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬فيما‭ ‬يتم‭ ‬تخصيص‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬الوطنية‭ ‬للمدارس‭ ‬الخاصة‭.