نائب: إسرائيل تضرب بالاتفاقيات الدولية والقوانين عرض الحائط

أدان اللواء عبدالله لاشين عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب اقتحام الشرطة والقوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وطالب لاشين في بيان صحفي اليوم بضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لوقف ذلك العدوان علي المقدسات الاسلامية.

ودعا لاشين جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي للتحرك لمنع هذه الانتهاكات والممارسات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال تجاه المصلين والمدنيين الأبرياء.