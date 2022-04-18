23 انتصارا.. أبرز أرقام ريال مدريد في الليجا الموسم الحالي

سلط مكرم الحزقي خبير التحليل التونسي الضوء على فوز فريق ريال مدريد على نظيره فريق إشبيلية ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد فوزا قاتلا على إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 32 من الليجا الإسبانية، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز".

ورفع ريال مدريد رصيده الى 75 نقطة في صدارة الترتيب العام، وبفارق 15 نقطة مؤقتاً عن برشلونة.

بينما تجمد رصيد فريق إشبيلية الإسباني عند 60 نقطة في المركز الرابع من ترتيب جدول دورى الليجا الإسبانية.

قال مكرم الحزقي في تصريحات خاصة لصدى البلد:

فريق ريال مدريد قدم شوطا ثانيا رائعا وكامل الأوصاف أمام نظيره فريق إشبيلية.

وتابع: اتسم أداء الريال بالفردية والجماعية العالية جدا وتوسيع الملعب والاستحواذ والضغط العالي والضغط العكسي والكرات الثانية واستغلال الأطراف وأنصاف المساحات فضلا عن الزيادة العددية والنسق العالي والسرعة في تحريك الكرة والتسديد وديناميكية التحركات.

أضاف : ظهر لاعبو ريال مدريد باللياقة البدنية العالية والحضور الذهني والتركيز العالي وشخصية الفريق.

استطرد: امتلك فريق ريال مدريد أدوات في الخط الأمامي تصنع الفارق في كل لحظة مثل المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما المتكامل الحاسم وصانع الفارق محليا وقاريا.

وقال ايضا : هذا الموسم 2021_2022 في الليغا يعتبر فريق ريال مدريد أكثر من حقق النقاط 75 نقطة وأكثر من سجل 66 هدفا وأكثر من حقق 23 انتصارا وأقل فريق خسر 3 مباريات فقط.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني على النحو التالي:

1- كريم بنزيما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 25

2 – البرازيلي فينيسيوس جونيور 14 هدفا

3 – راؤول دي توماس 14 هدفا

4 –أوناي 14 هدفا

5– ياجو أسباس 13 هدفا

6 –خوانمي 12 هدفا

7 – خوسيلو 12 هدفا

8– أنخيل كوريا 11 هدفا

9- جونسالو جيديس 11 هدفا

10 – لويس سواريز 11 هدفا

11 – ممفيس ديباي 10 أهداف

12 – كارلوس سولير 9 أهداف

13 – ميكيل أوريازبال 9 أهداف

14 – خوسيه موراليس 9 أهداف

وجاء ملخص مباراة ريال مدريد ونظيره فريق إشبيلية على النحو التالي:

نجح نادي إشبيلية في تسجيل هدف التقدم بعد مرور 22 دقيقة فقط من زمن اللقاء، بعدما حصل الفريق على كرة ثابتة خارج منطقة جزاء ريال مدريد، ليسددها إيفان راكيتيتش بنجاح في أقصى الزاوية اليمنى لكورتوا معلنًا تقدم الفريق الأندلسي.

وفي الدقيقة 25، تلاعب كورونا بدفاع الريال قبل أن تصل الكرة إلى مارسيال الذي راوغ كورتوا بنجاح، لتتجه كرته إلى لاميلا أمام المرمى الخالي تمامًا من الحارس، ليسدد الأرجنتيني داخل الشباك معلنًا ثاني أهداف إشبيلية.

وقلص ريال مدريد الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50، بعد كرة ثنائية بين كارفخال وفينيسيوس، ليحول الظهير الإسباني كرة عرضية أرضية إلى رودريجو الذي سددها قوية داخل شباك بونو.

وعادل البديل ناتشو النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 83 بعد كرة عرضية أرضية من كارفخال، ليسددها الظهير الإسباني أرضية قوية سكنت شباك إشبيلية.

وسجل كريم بنزيما هدفا قاتلا لريال مدريد في الدقيقة 90+3 من اللقاء، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء وسط تكتل دفاعي كبير، ليسدد كرة قوية مرت إلى الزاوية الضيقة لمرمى بونو.