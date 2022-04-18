برلماني يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

هنأ النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم دوام المحبة والسلام.

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي فى بيان صحفى له أن ترابط المسلمين والمسيحيين هو حائط الصد القوي لمواجهة محاولات زرع الفتنة والتحديات التي تواجه بلادنا خارجيًا وداخليًا ، ولكن ترابط المصريين هو خط الدفاع الأول للحفاظ علي وحدتنا الوطنية.

وأوضح النائب علاء عابد، أن الأعياد تكون دائما فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين المصريين ، داعيا الله بالسعادة والخير لجميع المسيحيين في عيدهم، وأن يحفظ مصر في أمن وأمان وترابط واخوه ومحبة ، وان يحفظ الله وطننا الغالي وقائدنا العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع منذ اليوم الأول لقيادة البلاد مبدأ الأخوه بين ابناء الشعب المصري.