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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

برشلونة يستهدف ضم الجزائري رامي بن سبعيني نجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني

صدى البلد

أكدت تقارير إعلامية أن نادى برشلونة الإسباني مهتم بالحصول على خدمات نجم عربي يشارك ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

وذكرت التقارير الإعلامية أن إدارة البارسا ترغب في التعاقد مع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني نجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وقالت إن الدولى الجزائري رامي بن سبعيني ينتهى عقده مع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في صيف عام 2023.

وشدد على أن إدارة الفريق الألماني قد توافق على رحيله من أجل الحصول على بعض المال خلال الفترة المقبلة.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره قادش، اليوم الإثنين، على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2021-2022.

يأتي فريق برشلونة في وصافة جدول ترتيب الليجا هذا الموسم برصيد 60 نقطة، خلفاً لريال مدريد المتصدر برصيد 72 نقطة لكن يتبقى لـ البلوغرانا مباراة مؤجلة فيما يحتل قادش المركز 18 برصيد 28 نقطة.

ويخوض فريق برشلونة مباراة قادش بحالة معنوية سيئة بعدما ودع منافسات بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي إمام اينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويستهدف فريق برشلونة، تحقيق فوز معنوي على قادش، لمواصلة ملاحقة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني والتمسك بالمنافسة على اللقب حتى النهاية.

وحقق برشلونة 7 انتصارات متتالية في بطولة الدوري الإسباني منذ التعادل مع إسبانيول بنتيجة 2-2 في الجولة  24 من مسابقة الليجا.

ويفتقد برشلونة ضد قادش في مباراة اليوم، مدافعه الأوروغواياني رونالد أراوخو بسبب الإيقاف وجيرارد بيكيه بسبب الإصابة.

كما يسعى قادش إلى تحقيق المفاجأة بالفوز على برشلونة وزيادة أوجاعه بعد الخروج الأوروبي المرير من المسابقة القارية.

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