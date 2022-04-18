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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صور ترصد أجواء لجان الامتحانات التدريبية لأولى ثانوي.. الطلاب يشيدون بالمنصة الجديدة

الامتحانات التدريبية
الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي

أكد طلاب الصف الأول الثانوي انهم تمكنوا اليوم من الدخول على منصة الامتحان الجديدة اثناء الامتحان التدريبي لمادة الفلسفة.

واوضح الطلاب ان منصة الامتحان الجديدة سهلة في التعامل معها ولم تتعرض لاي أعطال فنية طوال فترة اداء الامتحان التدريبي لمادة الفلسفة.

ومن ناحية اخرى علم صدى البلد من الادارات التعليمية ان منصة الامتحان الجديدة قضت على محاولات الغش اليوم خلال الامتحان التدريبي لمادة الفلسفة لطلاب الصف الاول الثانوي ، وذلك لانها بها خاصية لا تمكن الطالب من الدخول لأي متصفح آخر سوى المنصة الامتحانية من خلال التابلت التعليمي اثناء الامتحان

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التعليم: لا شكاوى من امتحان الفلسفة التدريبي لأولى ثانوي| صور

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قبل أدائها غدا.. وزير التعليم: المهام الأدائية لرابعة ابتدائي ليست امتحانات

 

وكان قد وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل ساعات قليلة من انطلاق الامتحانات التدريبية المقرر بدئها غدا .

قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، هام جدا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تهدف إلى أن يتعرف الطلاب ، على منصة الامتحان وشكل الأسئلة .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليمي الفني، أن الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، سيكون لها علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام القادمة. 

وانهى وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : تمنياتنا بالتوفيق والنجاح وتدريب مفيد للجميع.

ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخبر الذي يتم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، والذي جاء نصه كالتالي “تم تأجيل الامتحانات التي لا تضاف إلى المجموع للصفين الأول والثاني الثانوي العام إلي بعد عيد الفطر المبارك”.

حيث قال وزير التربية والتعليم : هذه الشائعة لا أساس لها من الصح وكل الكلام المذكور فيها “ لا يعقل” .

وأضاف وزير التربية والتعليم : نحن لم ننشر جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي من الأساس لا للمواد المضافة للمجموع ولا للمواد الغير مضافة للمجموع ، كما اننا لم نسمح أصلا بعقد أي امتحانات في رمضان حتى يقال اننا اجلناها الان

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد هدوء اجواء لجان الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي اليوم

الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي
الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي
الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي
الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي
الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي
الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي
الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي
الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي
الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي
الصف الأول الثانوى الامتحان منصة الامتحان الفلسفة Jobs Education

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