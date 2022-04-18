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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الهوية المصرية والمرأة عبر العصور.. محاضرات بثقافة المنيا

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية والفنية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية فى إطار الإحتفالات بليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى.

ناقشت مكتبة العمارية الغربية الصحة الإنجابية بكتاب "المرأة عبر العصور" تأليف د.زينب رضوان، ناقشته رانيا قاسم شحاته، وأقام بيت ثقافة سمالوط محاضرة بعنوان" الهوية المصرية" حاضر فيها الشيخ هارون محمد، أوضح فيها معني وتعريف عام  للهوية،  والهوية المصرية بشكل خاص، وتاريخ وأبعاد  الهوية المصرية ومكوناتها، عندما نتحدث عن الهوية المصرية، فنحن نتحدث عن مجموعة من الطبقات الحضارية التى تراكمت فوق بعضها البعض وشكلت لنا فى المحصلة النهائية تلك الهوية المصرية المتميزة، نتحدث عن طبقات حضارية تبدأ بالفرعونية ثم اليونانية والرومانية ثم القبطية وأخيرا العربية،  وتعرف الهوية بأنها مزيج من الخصائص الاجتماعية والثقافية التي يتقاسمها الأفراد ويمكن على أساسها التمييز بين مجموعة وأخرى، كما تعرف على أنها مجموعة الانتماءات التي ينتمي إليها الفرد تحدد سلوكه، الهوية ليست فردية فحسب، بل هي قضية جماعية واجتماعية، تشمل الاختلافات والشعور بالانتماء بين الأشخاص والمجموعات، أنواعهاالهوية الفردية ، جماعية ، ومتعددة ، كما أوضح تطوير الهوية منها الدينية، والهوية السياسية، والهوية المهنية، والهوية العرقية، والهوية الجندرية.

فيما نظمت مكتبة إسحاق الثقافية ورشة فنية من خامات البيئة ورق كارتون وعمل فانوس رمضان، تنفيذ عزة عبد الصبور، كما أقامت مكتبة قلوصنا الثقافية محاضرة بعنوان "فوائد الصيام" حاضرتها آيات لتهم، تحدثت فيها عن فوائد الصيام الصحية للجسم ومع دخول شهر رمضان قد يشعر البعض بالإرهاق من ساعات الصيام الطويلة، إلا أن الخبر السار ان الصيام يوفر الكثير من الصحة لجسمك، حيث أن هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن الصيام يساعد على تحسين مستويات السكر في الدم في الجسم، ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين تم ربطهم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، يساعد في تحسين حالة الالتهاب المزمن أو الحاد،  يقلل الصيام من مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تحسين ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول في الجسم، يمكن أن يساعد تبديل نظامك الغذائي وتنفيذ نوع من الصيام في تحسين حالتك الصحية العامة، و يساعد في تطوير الخلايا العصبية وتعزيز الصحة المعرفية، يمكن أن يساعدك أيضا في علاج الاضطرابات التنكسية العصبية، وغيرها، وقدم قدم قصر ثقافة مغاغة إنشاد دينى للمبتهل الشيخ أشرف راضى والبطانة "طه عيد، ومحمد عدلى، ومحمود راضي عبد الحفيظ.

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