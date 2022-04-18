 وزير الأوقاف في كتابه الجديد: المواطنة المتكافئة لا إقصاء فيها ولا تفريق

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الإصدار الثالث والأربعون من سلسلة "رؤية" باللغة العربية ، وهو كتاب: (عقد المواطنة) تقديم ومشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

وهذا الكتاب يبين أن المواطنة الحقيقية لا إقصاء معها ، ولا تفريق فيها بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة ، وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني ، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية.

ويوضح أن العلاقة بين الفرد ووطنه وبين المواطنين بعضهم مع بعض هي علاقة تبادلية تبنى على الحق والواجب ، تحترم خصوصية الأفراد من حيث الحقوق ، وحق المجتمع من حيث الواجبات ، كما تراعي الحق العام وتحترمه .

ويؤكد أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها - أفرادًا ومؤسسات ، وشعوبًا وحكومات - وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات فكر ، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان .