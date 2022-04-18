حبس سائق توكتوك سنة صدم شخصا أثناء عبوره الطريق

أصدر رئيس محكمة مستأنف الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد سليم اليوم حكما بتأييد حبس سائق توك توك " حدث"، سنة، بتهمة الاصطدام بقاضى فى أثناء عبوره طريق كورنيش ترعة القاصد التابع لحي ثان طنطا.



تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا يتضمن استقبال مستشفى الجامعي بطنطا "قاضى" مصابا بكسر في الجمحمة ونزيف بالمخ وحالته سيئة.



كما كشفت تحريات المباحث، أن المصاب نزل من سيارته، وحال عبوره طريق الكورنيش صدمه "توك توك" يسير في الاتجاه المعاكس بسرعة جنونية وفر قائد المركبة هاربا.



وبتكثيف جهود الأجهزة الأمنية، وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه طفل عمره 16 عاما، وتمكنت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا من ضبطه والمركبة البخارية الخاصة به.



وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهم ذمة التحقيقات، وإحالة القضية إلى محكمة الطفل بطنطا، والتي قررت بعد تداول القضية حبسه لمدة عام، وقدم دفاع المتهم طعنا على الحكم أمام محكمة مستأنف الطفل بطنطا، وقررت إعادة المحاكمة والتى أيدت نفس الحكم.