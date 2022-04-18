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فيديو جراف

الوحدة بتقتلني وهنتج فيلم لـ حمو بيكا.. تصريحات مثيرة للفنانة نجوى فؤاد

صدى البلد

كشفت نجوي فؤاد الراقصة الاستعراضية، عن العديد من أسرارها الشخصية وسر اختفائها الفترة الماضية ورأيها في الراقصات الجدد المتصدرات المشهد خلال الفترة الحالية وعن علاقتها بزملائها داخل الوسط الفني .

تصريحات نجوى فؤاد

استضافت الإعلامية داليا فؤاد، في حلقة جديدة من برنامج “ضرب نار” على قناة “القاهرة والناس” الليلة، الفنانة نجوى فؤاد للحديث عن تاريخها بين الرقص الشرقي والتمثيل.

كشفت نجوي عن رأيها في مؤدي المهرجانات، مؤكدة أنها ليست ضد أي عمل مصدر رزق.

وأضافت "لو هنتج هعمل فيلم لحمو بيكا، وأنصح حمو بيكا انه يمثل فقط، وإنني ليس ضد أغاني المهرجانات وليس ضد شيء".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

نجوى فؤاد تصريحات نجوى فؤاد الفنانة نجوى فؤاد

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