زى النهاردة.. الأهلى يهزم المحلة بثنائية والزمالك يفوز على الأوليمبي بثلاثية.. نوستالجيا

شهد يوم الأحد الموافق 18 أبريل عام 1982 فوز فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي علي نظيره فريق غزل المحلة بهدفين نظيفين.

وذلك علي ملعب ستاد القاهره في الاسبوع الثالث و العشرين للدوري العام و يرفع رصيده إلى 30 نقطه من 20 مباراة.

ربيع ياسين افتتح التسجيل في الدقيقة 28 من الشوط الأول وجمال عبد الحميد أحرز ثانى الأهداف للقلعة الحمراء في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.

وفي يوم الاثنين الموافق 18 أبريل عام 1988 حقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فوزا علي نظيره فريق الاوليمبي بثلاثة أهداف نظيفة.

واقيم اللقاء علي ملعب استاد الاسكندريه في سهره كروية رمضانية ضمن مباريات الاسبوع الثامن عشر للدوري.

أحمد رمزي أنهي الشوط الاول للفارس الأبيض بهدف سجله في الدقيقه 28.

بينما طارق يحيي وخالد جلال أكدا الفوز بهدفين متتاليين في الدقيقتين 40 و 43 من الشوط الثاني.

والشروط الثاني طرد عثمان محمد مدافع الفريق السكندري بعد ارتكابه مخالفة جسيمة ضد أحد لاعبي القلعة البيضاء.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك بقيادة المدرب عصام بهيج الي 35 نقطه وله مباراتين مؤجلتين.