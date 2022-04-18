هشم راسها بشومة.. تجديد حبس المتهم بقتل عشيقته في الهرم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهم بقتل عشيقته داخل شقة بمنطقة الهرم، عقب رفضها اعطائه أموال لشراء المخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.





واعترف المتهم أنه كانت تربطه علاقة بالمجني عليها، وأن خلافات نشبت بينهما، لتعاطيه المواد المخدرة، ورفضها مساعدته ماديا في شرائها مما دفعه لقتلها بالاعتداء عليها بواسطة "شومة" تحتوي على مسامير، ووضع الجثة داخل جوال تمهيدا للتخلص منها، خشية اكتشاف أمره والقبض عليه.





وذكر المتهم أن شقيقه أبلغ عن الجريمة، قبل تخلصه من الجثة، وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتم ضبطها، كما تم معاينة مسرح الجريمة، والتحفظ على عينة من دماء المجني عليها.



تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل سيدة داخل شقة سكنية، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجرمية، وعثر على جثة سيدة داخل جوال، وتبين أنها ربة منزل تربطها علاقة بمسجل خطر مالك الشقة، وأنه وراء ارتكاب الجريمة.