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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

18 مباراة بدون خسارة.. أبرز أرقام أوناى إيمرى مع فياريال الإسباني

أوناي إيمري
أوناي إيمري

حقق نادى فياريال الإسباني تأهلا تاريخيا إلى الدور نصف النهائى من دورى أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الإطاحة بالعملاق بايرن ميونيخ الألمانى من ربع نهائى البطولة القارية.

ويلتقى فياريال الإسباني نظيره فريق ليفربول الإنجليزي فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وقاد الاسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال الإسباني إلى تحقيق سلسلة من الانتصارات في دوري أبطال أوروبا.

صدى البلد يستعرض أبرز أرقام أوناى ايمرى رفقة فريق فياريال الإسباني.

إيمري مع فياريال سجل رقماً قياسياً بـ 18 مباراة بدون هزيمة

تأهل فريق فياريال الإسباني تحت قيادة اوناى ايمرى من مجموعة دوري الأبطال مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتالانتا الايطالي.

فاز فياريال الإسباني تحت قيادة مدربه اوناى ايمرى على يوفنتوس الإيطالي 3-0 ليتأهل لربع النهائي.

فاز فياريال الإسباني بقيادة اوناى ايمرى على بايرن ميونيخ الألماني وتأهل لنصف النهائي

يذكر أن فريق فياريال الإسباني حقق 4 أرقام تاريخية فى موقعة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا:

1- للمرة الأولى منذ 5 سنوات، تأهل فريقان إسبانيان إلى الدور نصف النهائى من دورى الأبطال، إذ بلغ فياريال وريال مدريد هذا الدور فى النسخة الحالية، بينما تأهل لهذا الدور فى نسخة 2016-17 كل من الريال وأتلتيكو مدريد.

2- بلغ نادى فياريال الدور نصف النهائى من دورى أبطال أوروبا للمرة الثانية فى تاريخه، بعد موسم 2005 / 2006، إذ خسر وقتها فى المربع الذهبى أمام أرسنال ذهابا فى لندن 1-0، وتعادل إيابا فى إسبانيا 0-0.

3- لم يخسر فياريال أيًا من مبارياته الـ13 فى مرحلة خروج المغلوب فى دورى أبطال أوروبا والدوري الأوروبي تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري (9 انتصارات، 4 تعادلات).

4- بلغ إيمرى الدور نصف النهائى من دورى أبطال أوروبا للمرة الأولى فى مشواره كمدير فنى.

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