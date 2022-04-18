عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يعلن حكام مباراة المصري ونهضة بركان المغربي في الكونفدرالية

الكاف
الكاف

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري البورسعيدي مع نهضة بركان المغربي، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويلتقي المصري  مع نهضة بركان المغربي، يوم الاحد المقبل، في على الملعب البلدي بمدينة بركان، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود المباراة الحكم التونسي صادق السالمي، ومعه  مواطنه خليل حساني، مساعد حكم أول والليبي عطية محمد، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني بيير أتشو، فيما سيتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله السنغالي الحاج مالك سامبا.

يُذكر أن المصري حقق الفوز على الفريق المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت أمس الاحد، بهدفين مقابل هدف، أحرزهما عمرو مرعي والتونسي هيثم لعيوني.

كاف الكونفيدرالية الإفريقية نهضة بركان المغربي المصري البورسعيدي صادق السالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

من 30 إبريل وحتى 5 مايو.. مدبولي يصدر قراراً بالإجازة الرسمية لعيد العمال والفطر

الأعلى منذ 15 مارس.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار21 بـ1041 جنيها

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

صدمة كبيرة لمنتظرى هواتف آيفون iPhone 14 لهذا السبب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني

مصر تدين الإساءة للقرآن في السويد وتؤكد رفضها المساس بالمُعتقدات الدينية

في وقت حرج.. إصابة رئيس الوزراء الإيطالي بفيروس كورونا

الأوقاف تقرر فتح المساجد لصلاة العيد قبل الموعد بـ 30 دقيقة بدلا من 10 دقائق

منها الاختيار 3 والكبير أوي.. نشاط مكثف في تصوير 10 مسلسلات رمضانية في مدينة الانتاج الإعلامي

تصرف همجي.. كبار العلماء بالسعودية تدين واقعة الإساءة إلى القرآن الكريم بالسويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هالة صدقي لـ صدي البلد: قابلت سيدات في المحاكم يعانين مثل "فاتن أمل حربي".. والمسلسل  فرصة للآباء ليشاهدوا ما يفعلونه بأبنائهم

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

فيديو

هالة سرحان: رحيل وائل الإبراشي صدمة.. وروبي نجمة مصر القادمة|فيديو جراف

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

اﻟﻤﺰﻳﺪ