كاف يعلن حكام مباراة المصري ونهضة بركان المغربي في الكونفدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري البورسعيدي مع نهضة بركان المغربي، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



ويلتقي المصري مع نهضة بركان المغربي، يوم الاحد المقبل، في على الملعب البلدي بمدينة بركان، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



ويقود المباراة الحكم التونسي صادق السالمي، ومعه مواطنه خليل حساني، مساعد حكم أول والليبي عطية محمد، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني بيير أتشو، فيما سيتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله السنغالي الحاج مالك سامبا.



يُذكر أن المصري حقق الفوز على الفريق المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت أمس الاحد، بهدفين مقابل هدف، أحرزهما عمرو مرعي والتونسي هيثم لعيوني.