عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنصورة تكرم الفائزين بجوائز التميز الحكومي غدا

الجائزة
الجائزة

تنظم جامعة المنصورة تزامنا مع اليوبيل الذهبى لها، غدا الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة حفل إعلان نتائج جائزة الجامعة للتميز الحكومي فى دورته الأولى للفئات الثلاث وهي الكلية المميزة، الإبداع والإبتكار، فرق العمل.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمود المليجى  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبه أشار الدكتور أشرف عبد الباسط إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق جائزة التميز الحكومى لتطوير الجهاز الإدارى بالدولة والتى تهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة. ولتعميق ثقافة التميز المؤسسى إرتأت إدارة الجائزة إطلاق منظومة الجوائز الداخلية للتميز والتى تعد إلزامية ومؤهلة للترشح للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومى على المستوى الوطنى. ووقع الإختيار على جامعة المنصورة لتكون من الجامعات التى لها السبق فى إطلاق الجوائز الداخلية.

وأضاف أن جامعة المنصورة دفعت لإطلاق جائزتها للتميز الحكومى لفئات الكلية المميزة، فرق العمل، الإبداع والابتكار المؤسسى استنادا إلى ثلاثة محاورهى تحقيق الرؤية والإبتكار والممكنات، يمكن تحقيقها من خلال عشرة معايير تتوافق مع الممارسات التى تقوم بها الجامعة والكليات التابعة لها، لتتحول هذة المعايير إلى أولويات عمل وأهداف للتحقيق ما يناسبها من أساليب للعمل.

وأوضح أن التميز هو التفوق على الأقران هو رحلة حياة للبحث الدائم عن ما هو أفضل لذلك فهو فرصة لإكتساب ثقافة تساعدنا على التحسين المستمر والتفوق وتحقيق أعلى معدلات لرضا المتعاملين والشركاء.

جامعة المنصورة التنمية المستدامة التميز الحكومى المنصورة رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في محاكمة حنين حسام| القاضي للآباء: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

حنين حسام للقاضي : معملتش حاجة.. ورئيس المحكمة : لكي تكوني عبرة

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

من 30 إبريل وحتى 5 مايو.. مدبولي يصدر قراراً بالإجازة الرسمية لعيد العمال والفطر

موضوعات متعلقة

جامعة المنصورة تحقق تقدما ملحوظا فى تصنيف «سيماجو» الإسباني للجامعات لعام 2022

ترشيحاتنا

آليات وشروط تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى في القانون الجديد.. تفاصيل

لـ100 ألف أسرة.. وزيرة التضامن تطلق قوافل الخير 2022 لبنك الطعام المصري

وزير المالية: تسوية تشابكات بأكثر من 150 مليار جنيه مع جهات مختلفة

الزراعة: بدء حصاد محصول القمح والحد الأدنى للتوريد 12 أردبا للفدان

محمد العبار: مصر دوما بلد الفرص ونشكر الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار

هل الصدقة الجارية تصحُّ عن الحي والميت؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هالة صدقي لـ صدي البلد: قابلت سيدات في المحاكم يعانين مثل "فاتن أمل حربي".. والمسلسل  فرصة للآباء ليشاهدوا ما يفعلونه بأبنائهم

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

فيديو

غدا أفضل من اليوم.. الأرصاد: انخفاض 6 درجات وانتهاء الرياح المثيرة للأتربة|فيديو

هالة سرحان: رحيل وائل الإبراشي صدمة.. وروبي نجمة مصر القادمة|فيديو جراف

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ