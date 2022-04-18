جامعة المنصورة تكرم الفائزين بجوائز التميز الحكومي غدا

تنظم جامعة المنصورة تزامنا مع اليوبيل الذهبى لها، غدا الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة حفل إعلان نتائج جائزة الجامعة للتميز الحكومي فى دورته الأولى للفئات الثلاث وهي الكلية المميزة، الإبداع والإبتكار، فرق العمل.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبه أشار الدكتور أشرف عبد الباسط إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق جائزة التميز الحكومى لتطوير الجهاز الإدارى بالدولة والتى تهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة. ولتعميق ثقافة التميز المؤسسى إرتأت إدارة الجائزة إطلاق منظومة الجوائز الداخلية للتميز والتى تعد إلزامية ومؤهلة للترشح للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومى على المستوى الوطنى. ووقع الإختيار على جامعة المنصورة لتكون من الجامعات التى لها السبق فى إطلاق الجوائز الداخلية.

وأضاف أن جامعة المنصورة دفعت لإطلاق جائزتها للتميز الحكومى لفئات الكلية المميزة، فرق العمل، الإبداع والابتكار المؤسسى استنادا إلى ثلاثة محاورهى تحقيق الرؤية والإبتكار والممكنات، يمكن تحقيقها من خلال عشرة معايير تتوافق مع الممارسات التى تقوم بها الجامعة والكليات التابعة لها، لتتحول هذة المعايير إلى أولويات عمل وأهداف للتحقيق ما يناسبها من أساليب للعمل.

وأوضح أن التميز هو التفوق على الأقران هو رحلة حياة للبحث الدائم عن ما هو أفضل لذلك فهو فرصة لإكتساب ثقافة تساعدنا على التحسين المستمر والتفوق وتحقيق أعلى معدلات لرضا المتعاملين والشركاء.