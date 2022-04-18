رياح محملة بالاتربة تجتاح شوارع القاهرة والجيزة..شاهد

رصدت كاميرا “صدى البلد” شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم، الإثنين، التي شهدت رياحا محملة بالأتربة وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا، الثلاثاء، من المتوقع أن يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، يكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس غدا، خلال ساعات الليل، يظل الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد أيضا على فترات متقطعة. يصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف مناطق البلاد، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 15

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 21

شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 15

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 20

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