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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: بدء حصاد محصول القمح والحد الأدنى للتوريد 12 أردبا للفدان

توريد القمح
توريد القمح

يتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موسم حصاد القمح ويتلقى تقارير يومية من قيادات الوزارة المعنية حول الحصاد وتوريد المحصول لوزارة التموين ويوجه بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين .

وقال د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوازة أن محافظات الفيوم وسوهاج والمنيا وأسوان شهدت اليوم حصاد محصول القمح وتوريد المحصول لوزارة التموين.

وشهدت العديد من المحافظات ندوات إرشادية لتشجيع المزارعين على توريد القمح والاستفادة من حزمة الحوافز التى تقدمها الدولة ،مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهل عملية التوريد وتقاضي الثمن فورا .

وقال  د محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بالوزارة ان موسم حصاد القمح لعام 2022م بدأ في بعض المناطق التابعة للقطاع بمحافظتي بني سويف والمنيا .

واضاف "عبدالعال" أنه سيتم توريد محصول القمح بحد أدنى 12 أردبا / فدان للشركة المصرية القابضه الصوامع بمركز تجميع بالمواقع التخزينية لها بالعالمية سمسطا وسليم العالمية علي مستوي بني سويف وكذلك شون البنك الزراعي المصري المنتشره بالقري المحيطة بالمنطقة .

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