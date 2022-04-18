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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب المصري: الفرق المصرية تستطيع الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

صدى البلد

قال إيهاب المصري لاعب فريق المقاولون العرب السابق، إن فرق الأهلى وبيراميدز والمصري لم تضمن الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وأضاف إيهاب المصري، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لم يستطع أي من الفرق الثلاثة المصرية حسم الصعود بشكل كبير من القاهرة ولكن".

وتابع: “الأهلي متفوق في النتيجة وفنيا الأفضل ولولا الأهداف الضائعة لحسم الصعود مبكرا، الأهلي قادر على التعامل مع كل ضغوط جمهور الرجاء والرجاء يتسلح بجماهيره وحماسها ولكن باذن الله يستطيع النادي الأهلي العبور للدور قبل النهائي”.

وأضاف: “المصري نفس النتيجة ولكن في ظل الظروف هي نتيجة جيدة وحالتي الطرد ولكن تبقى فرص الصعود متساوية والمصري بروحه القتالية العالية وتركيز مديره الفني اتمنى صعوده هو الآخر باذن الله”.

واستطرد: “بيراميدز هو الآخر فرط أمس في فوز مريح خاصة الشوط الأول، ولكن لم يستطع لاعبيه فعل أي شيء في الشوط التاني مباراة العودة مع مازيمبي لن تكون سهلة ولكن تحتاج ثقة وهدوء وخبرات لاعبي بيراميدز”.

واختتم حديثه قائلا: “كل التوفيق لممثلي الكرة المصرية في بطولات إفريقيا وبإذن الله تكون البطولات مصرية”.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى تغلب على الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما علي ملعب ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فيما تعادل فريق بيراميدز مع نظيره فريق مازيمبي سلبيا فى ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوي أمس الأحد.

بينما تغلب فريق المصري على نظيره فريق نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية فى ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية أمس الأحد.

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