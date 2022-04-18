عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في اجتماعات استضافتها القاهرة.. الاتفاق على اللائحة الداخلية للجنة المسار الدستوري الليبي

صدى البلد

اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اجتماعاتها اليوم الإثنين في القاهرة، وذلك برعاية الأمم المتحدة واستضافة كريمة من الحكومة المصرية.

 

و ذكرت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز- في البيان الختامي -  أنه على مدار أسبوع جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواء توافقية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.

 

وأضافت: "وفي حين أجرت لجنة المسار الدستوري اجتماعات بينية مغلقة، يسرت الأمم المتحدة النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية، وقدم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية الهامة، مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم".

 

وأشارت إلى أن  الأمم المتحدة تسعى  للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري؛ لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي الذي يؤمن أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، والتي تهدد استقرار البلاد، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنيو محددة.

 

وتأتي هذه الجولة من مشاورات المسار الدستوري الليبي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدما للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.

 

وأعربت الأمم المتحدة مجددا عن امتنانها للحكومة المصرية على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات اللجنة ودعمها مساعي الأمم المتحدة في ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

إحالة أوراق المتهم بقتل روان الحسيني إلى مفتي الجمهورية.. شاهد

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

في محاكمة حنين حسام| القاضي للآباء: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

حنين حسام للقاضي : معملتش حاجة.. ورئيس المحكمة : لكي تكوني عبرة

ترشيحاتنا

الحكومة: 20 ألف شادر ثابت ومتحرك للسلع.. والتنسيق لإقامة سوق للتجزئة بالعبور

الأوقاف توزع 590 طن لحوم و100 مليون جنيه للأسر الريفية الأولى بالرعاية

مدبولي : توجيهات رئاسية بضبط أسعار السلع الغذائية والخضروات الفترة الحالية

اعتقال مسلح يحمل سكينا قرب مقر رئيس الوزراء البريطاني

في ذكرى استشهاد باب مدينة العلم.. علي بن أبي طالب رجلُ يحبه الله ورسوله

الخطبة متزدش عن 10 دقائق.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر 2022|فيديو جراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هالة صدقي لـ صدي البلد: قابلت سيدات في المحاكم يعانين مثل "فاتن أمل حربي".. والمسلسل  فرصة للآباء ليشاهدوا ما يفعلونه بأبنائهم

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

فيديو

الخطبة متزدش عن 10 دقائق.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر 2022|فيديو جراف

متاكلش بسرعة.. أخطاء على الفطار بتضر صحتك وبتبوظ يومك

خناقات على الميراث بسبب ثروته .. أسرار في حياة سعيد طرابيك ظهرت بعد وفاته

غدا أفضل من اليوم.. الأرصاد: انخفاض 6 درجات وانتهاء الرياح المثيرة للأتربة|فيديو

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ