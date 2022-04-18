النحاس يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري

أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك غدا بملعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 من منافسات الدوري المصري الممتاز.



وشهدت قائمة الاتحاد السكندري ضم كلا من :



حراسة المرمى : محمد عبد المنصف و أحمد يحيى و صبحى سليمان.



خط الدفاع : هشام صلاح و السيد سالم و سعيدو سمبورى و عبد الله نصيب و محمد عبد السلام و نادر رمضان و كريم يحيى و محمود شبانة ومحمد عبد السلام.



خط الوسط : مروان عطيه و خالد الغندور و عبد الغنى محمد و احمد عادل ميسى و فوزى الحناوى و ابراهيم حسن.



خط الهجوم : كريم ممدوح وأحمد راشد وبنجامين بوتينج.



ومن المقرر أن يدخل الاتحاد السكندري معسكرا مغلقا اليوم قبل مواجهة الزمالك غدا ، ويسعى الجهاز الفني للاتحاد بقيادة عماد النحاس إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأبيض .