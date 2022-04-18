اعتقال مسلح يحمل سكينا قرب مقر رئيس الوزراء البريطاني

ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، القبض على رجل مسلح بسكين، بعدما واجه ضابطين بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون بوسط لندن.

وقالت الشرطة إنه تم فتح تحقيق بالواقعة بعد أن تعرض الرجل البالغ من العمر 29 عاما للصعق الكهربائي وتقييده من قبل الضباط في أعقاب الحادث.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب.

وطوقت الشرطة طريق وايتهول، الذي يضم العديد من الإدارات الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع، ويؤدي إلى مكتب جونسون ومقر إقامته في داوننج ستريت.

وقالت شرطة مدينة وستمنستر في بيان على تويتر "تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عاماً. لا توجد تقارير عن أي إصابات".

وتشتهر المنطقة الواقعة على حافة منتزه سانت جيمس بارك بالسياح حيث تقع بين قصر باكنغهام ومجلس النواب.