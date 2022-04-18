نصائح غذائية للعناية بالجهاز الهضمي خلال شهر رمضان

قدمت الدكتورة هبة الله عبد الله سالم، باحث بقسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية، بمعهد البحوث الصيدلانية والصناعات الدوائية، نصائح للاهتمام الجهاز الهضمي والصحة العامة خلال شهر رمضان.

وقالت: “يعتقد البعض أن نوع أو كمية الطعام هو العامل الرئيسي للوصول لجسم سليم ولكن الموضوع لا يتعلق بالطعام فحسب بل بنظام الحياة من حركة وممارسة الرياضة، فالجهاز الهضمي هو مفتاح الصحة العامة ويؤدي تناول الطعام في أوقات غير منضبطة إلى اضطرابه مما يؤثر على المناعة الذاتية وزيادة الإلتهابات|”.



وأضافت هبة عبدالله، أنه ينصح بتناول الفاكهة قبل الوجبة بساعة أو بعدها بساعتين حيث أن الأكل الغير مهضوم هو مصدر للعفونة والتي تحدث أحيانا نتيجة تناول الفاكهة بعد الوجبة الرئيسية فلا يتم هضم السكريات سريعة الهضم الموجودة في الفاكهة على حساب هضم الوجبة الرئيسية الغنية بالبروتينات والدهون، أيضا الإسراع من تناول الطعام يؤدي للتخمة فلابد من هضم الطعام جيدا والتمهل أثناء تناوله حيث يرسل المخ بعد 20 دقيقة من بداية الطعام رسالة الشعور بالشبع.

وأشارت إلى أنه فيما يخص شرب الماء، قال تعالى ( وجعلنا من الماء كل شىء حي ) فالماء هو سر الحياة و وقود الجسم ولو قل تقل كفاءة الجسم ولا يوجد بديل عن الماء و من النصائح التي أرشدنا لها النبي صلى الله عليه و سلم شرب الماء على ثلاث مرات حيث يؤدي شرب الماء بهذه الطريقة إلى إعطاء رسالة تدريجية للجهاز الهضمي ثم العصبي فيتم الاستفادة القصوى من الماء، و بالرغم من أهمية شرب الماء بحوالي 2-3 لتر يوميا إلا أنه لا يفضل شرب كمات كبيرة في المرة الواحدة و لكن على فترات خاصة أصحاب السن الكبير المعرضين لالتهاب المثانة فيفضل شرب الكوب الواحد على مدار الساعة حتى لا يضغط الماء على المثانة ولا ينصح بشرب الماء حال الوقوف حيث يؤدي لترسب الأملاح في المفاصل و توسعة حجم المعدة و انقباضات في الشرايين و تليف الكبد و ارتجاع المريء.



وأكدت أن البروبايوتيك تساعد البروبايوتيك في تحقيق التوازن بين البكتيريا المفيدة و الضارة الموجودة في الجهاز الهضمي حيث يؤدي عدم التوازن بينهما لمشاكل صحية حيث أثبتت الدراسات أن الأشخاص الأصحاء لديهم التوازن المطلوب بين البكتيريا النافعة و الضارة بخلاف غيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة حيث وجد خلل ملحوظ في تلك النسبة، وتساهم البروبايوتيك في التخلص من السموم و المساعدة في حرق الدهون ومن أهم مصادرها اللبن الرائب و الزبادي.



وأوضحت أن الحليب البقري أو الجاموسي من المصادر الغنية بالمعادن مثل الكالسيوم و الفوسفور لصحة الأسنان و العظام إلا أنه يسبب انتفاخ المعدة خاصة بعد سن الثلاثين لقلة كفاءة إنزيم اللاكتيز لهضم سكر اللاكتوز في الحليب و يفضل الاستعواض عنهم بحليب الماعز حيث أنه أقل قدرة على التسبب بانتفاخ المعدة أو تناول الحليب النباتي مثل حليب جوز الهند و حليب اللوز و البندق.



وأضافت أن الأعشاب المفيدة لتحسين الجهاز الهضمي يعتبر الكركم والجنزبيل والقرنفل والينسون والشمر وعشبة إكليل الجبل والمرمرية من الأعشاب المضادة للإلتهابات والتي تحسم من الجهاز الهضمي إلا أن المريمية لا تصلح للمرضع حيث تقلل هرمون البرولاكتين المدر للبن، أيضا تناول حبة البركة سواء الحبوب منها أو الزيت يساهم في سيولة الدم و رفع المناعة و يساهم منقوع لبان الدكر في زيادة سيولة الدم و زيادة حرق الدهون و يحسن من عملية الهضم.



وتابعت: "هناك عادات غير صحية أثناء الشهر يقل معدل الهضم في رمضان بسبب الصيام مما يؤدي لقلة الحرق وقلة توليد الطاقة لذا من المهم الحرص على تأخير السحور وتعجيل الفطور كما أمرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، أيضا يقل الماء بسبب الصيام لذا فشرب الماء بصفة دورية بعد الإفطار مع تجنب الوجبات ذات السكريات و الأملاح العالية - و التي تسبب الاحساس بالعطش- يعد من الأمور المهمة أثناء الصيام".

واستكملت: "نظام السحور والإفطار الصحي في رمضان يفضل قبل السحور تناول منقوع لبان الدكر حيث يزيد من معدل الحرق في الجسم وتناول 2 كوب من الماء. و يفضل في السحور تناول بضع تمرات مع لبن رائب أو زبادي أما لمرضى السكر يكون البديل عن التمر هو نوى التمر اللذي تم تحميصه ثم طحنه مع اللبن الرائب أو الزبادي, أما بالنسبة لأصحاب الوزن الزائد فإن تناول البقوليات مثل الفول والترمس والحمص مع خضروات السلطة و القليل من الخبز والجبن يعد من أفضل الوجبات.

وينصح بتناول الحبوب الكاملة لتزويد الجسم بالطاقة و الألياف و يفضل دقيق الشوفان حيث يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة و اللتي تساهم في إفراز الأنسولين بشكل تدريجي و غير مفاجىء في الجسم مما يحسن من كفاءة إفراز الإنسولين. بالنسبة للإفطار يفضل تناول 3 تمرات ثم الإفطار أو تناول 7 تمرات مع لبن رائب ثم الانتظار لفترة فيل الإفطار.

ويعتبر حساء العدس أو حساء الخضروات مصدر غني بالفيتامينات ومن الوجبات الخفيفة سهلة الهضم. أما بعد العشاء يمكن تناول الفاكهة أو الفواكه المجففة فهي من أفضل الحلويات أو تناول الجيلي والآيس كريم و الأرز بلبن فهي أقل في سعراتها الحرارية من حلويات رمضان المعروفة مثل الكنافة والقطايف.