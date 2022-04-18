عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نصائح غذائية للعناية بالجهاز الهضمي خلال شهر رمضان

القومي للبحوث
القومي للبحوث

قدمت الدكتورة هبة الله عبد الله سالم، باحث بقسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية، بمعهد البحوث الصيدلانية والصناعات الدوائية، نصائح للاهتمام الجهاز الهضمي والصحة العامة خلال شهر رمضان.

وقالت: “يعتقد البعض أن نوع أو كمية الطعام هو العامل الرئيسي للوصول لجسم سليم ولكن الموضوع لا يتعلق بالطعام فحسب بل بنظام الحياة من حركة وممارسة الرياضة، فالجهاز الهضمي هو مفتاح الصحة العامة ويؤدي تناول الطعام في أوقات غير منضبطة إلى اضطرابه مما يؤثر على المناعة الذاتية وزيادة الإلتهابات|”.
 

وأضافت هبة عبدالله، أنه ينصح بتناول الفاكهة قبل الوجبة بساعة أو بعدها بساعتين حيث أن الأكل الغير مهضوم هو مصدر للعفونة والتي تحدث أحيانا نتيجة تناول الفاكهة بعد الوجبة الرئيسية فلا يتم هضم السكريات سريعة الهضم الموجودة في الفاكهة على حساب هضم الوجبة الرئيسية الغنية بالبروتينات والدهون، أيضا الإسراع من تناول الطعام يؤدي للتخمة فلابد من هضم الطعام جيدا والتمهل أثناء تناوله حيث يرسل المخ بعد 20 دقيقة من بداية الطعام رسالة الشعور بالشبع.

txt

التعليم العالي: مركز بحوث وتطوير الفلزات يبحث فرص دعم التعاون الدولى والأفريقي|صور

وأشارت إلى أنه فيما يخص شرب الماء، قال تعالى ( وجعلنا من الماء كل شىء حي ) فالماء هو سر الحياة و وقود الجسم ولو قل تقل كفاءة الجسم ولا يوجد بديل عن الماء و من النصائح التي أرشدنا لها النبي صلى الله عليه و سلم شرب الماء على ثلاث مرات حيث يؤدي شرب الماء بهذه الطريقة إلى إعطاء رسالة تدريجية للجهاز الهضمي ثم العصبي فيتم الاستفادة القصوى من الماء، و بالرغم من أهمية شرب الماء بحوالي 2-3 لتر يوميا إلا أنه لا يفضل شرب كمات كبيرة في المرة الواحدة و لكن على فترات خاصة أصحاب السن الكبير المعرضين لالتهاب المثانة فيفضل شرب الكوب الواحد على مدار الساعة حتى لا يضغط الماء على المثانة  ولا ينصح بشرب الماء حال الوقوف حيث يؤدي لترسب الأملاح في المفاصل و توسعة حجم المعدة و انقباضات في الشرايين و تليف الكبد و ارتجاع المريء.


وأكدت أن البروبايوتيك تساعد البروبايوتيك في تحقيق التوازن بين البكتيريا المفيدة و الضارة الموجودة في الجهاز الهضمي حيث يؤدي عدم التوازن بينهما لمشاكل صحية حيث أثبتت الدراسات أن الأشخاص الأصحاء لديهم التوازن المطلوب بين البكتيريا النافعة و الضارة  بخلاف غيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة حيث وجد خلل ملحوظ في تلك النسبة،  وتساهم البروبايوتيك في التخلص من السموم و المساعدة في حرق الدهون ومن أهم مصادرها اللبن الرائب و الزبادي.


وأوضحت أن الحليب البقري أو الجاموسي من المصادر الغنية بالمعادن مثل الكالسيوم و الفوسفور لصحة الأسنان و العظام إلا أنه يسبب انتفاخ المعدة خاصة بعد سن الثلاثين لقلة كفاءة إنزيم اللاكتيز لهضم سكر اللاكتوز في الحليب و يفضل الاستعواض عنهم بحليب الماعز حيث أنه أقل قدرة على التسبب بانتفاخ المعدة أو تناول الحليب النباتي مثل حليب جوز الهند و حليب اللوز و البندق.


وأضافت أن الأعشاب المفيدة لتحسين الجهاز الهضمي يعتبر الكركم والجنزبيل والقرنفل والينسون والشمر وعشبة إكليل الجبل والمرمرية من الأعشاب المضادة للإلتهابات والتي تحسم من الجهاز الهضمي إلا أن المريمية لا تصلح للمرضع حيث تقلل هرمون البرولاكتين المدر للبن، أيضا تناول حبة البركة سواء الحبوب منها أو الزيت يساهم في سيولة الدم و رفع المناعة و يساهم منقوع لبان الدكر في زيادة سيولة الدم و زيادة حرق الدهون و يحسن من عملية الهضم.


وتابعت: "هناك عادات غير صحية أثناء الشهر  يقل معدل الهضم في رمضان بسبب الصيام مما يؤدي لقلة الحرق وقلة توليد الطاقة لذا من المهم الحرص على تأخير السحور وتعجيل الفطور كما أمرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، أيضا يقل الماء بسبب الصيام لذا فشرب الماء بصفة دورية بعد الإفطار مع تجنب الوجبات ذات السكريات و الأملاح العالية - و التي تسبب الاحساس بالعطش- يعد من الأمور المهمة أثناء الصيام".

 

واستكملت: "نظام السحور والإفطار الصحي في رمضان  يفضل قبل السحور تناول منقوع لبان الدكر حيث يزيد من معدل الحرق في الجسم وتناول 2 كوب من الماء. و يفضل في السحور تناول بضع تمرات مع لبن رائب أو زبادي أما لمرضى السكر يكون البديل عن التمر هو نوى التمر اللذي تم تحميصه ثم طحنه مع اللبن الرائب أو الزبادي, أما بالنسبة لأصحاب الوزن الزائد فإن تناول البقوليات مثل الفول والترمس والحمص مع خضروات السلطة و القليل من الخبز والجبن يعد من أفضل الوجبات.

وينصح بتناول الحبوب الكاملة لتزويد الجسم بالطاقة و الألياف و يفضل دقيق الشوفان حيث يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة و اللتي تساهم في إفراز الأنسولين بشكل تدريجي و غير مفاجىء في الجسم مما يحسن من كفاءة إفراز الإنسولين. بالنسبة للإفطار يفضل تناول 3 تمرات ثم الإفطار أو تناول 7 تمرات مع لبن رائب ثم الانتظار لفترة فيل الإفطار.

ويعتبر حساء العدس أو حساء الخضروات مصدر غني بالفيتامينات ومن الوجبات الخفيفة سهلة الهضم. أما بعد العشاء يمكن تناول الفاكهة أو الفواكه المجففة فهي من أفضل الحلويات أو تناول الجيلي والآيس كريم و الأرز بلبن فهي أقل في سعراتها الحرارية من حلويات رمضان المعروفة مثل الكنافة والقطايف.  

التعليم العالي الجهاز الهضمي الاستفادة القصوي شهر رمضان طعام صحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

إحالة أوراق المتهم بقتل روان الحسيني إلى مفتي الجمهورية.. شاهد

الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

في محاكمة حنين حسام| القاضي للآباء: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

موضوعات متعلقة

القومي لعلوم البحار والمصايد يحقق تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات SCImago لعام 2022

تعاون الجامعات الأهلية مع الجامعات الدولية .. تمنح شهادات مزدوجة لطلابها وبرامج دراسية جديدة ومميزة .. والطلاب: توفر كافة البرامج التعليمية المهمة التي يسعى الطلاب للالتحاق بها خارح مصر

الفوائد الصحية لصلاة التراويح.. أستاذ بالقومي للبحوث يوضح

الطلاب عن الجامعات الأهلية: توفر كافة البرامج التعليمية الهامة الموجودة خارج مصر

البحث العلمي: تمويل مشروعين من منحة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي

استاذ بمعهد الصناعات الغذائية: الصيام من الكنوز الصحية لمرضى الكوليسترول

التعليم العالي: مركز بحوث وتطوير الفلزات يبحث فرص دعم التعاون الدولى والأفريقي|صور

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح كيفية التغلب على صداع الصيام في رمضان

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للتراث.. أكثر 7 أماكن معرضة للخطر في أوروبا

غدا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول القدس

الكويت تستنكر بشدة الإساءة المتعمدة للقرآن في السويد

الوحدة بتقتلني وهنتج فيلم لـ حمو بيكا.. تصريحات مثيرة للفنانة نجوى فؤاد

البنك المركزي: 8.1 مليار دولار زيادة في الدين الخارجي نهاية العام الماضي

مهاجم الأهلي ضحية رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هالة صدقي لـ صدي البلد: قابلت سيدات في المحاكم يعانين مثل "فاتن أمل حربي".. والمسلسل  فرصة للآباء ليشاهدوا ما يفعلونه بأبنائهم

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

فيديو

عمري ما عملت الإغراء بجسمي.. تصريحات مثيرة للفنانة نهلة سلامة

متطرف يحرق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد

الخطبة متزدش عن 10 دقائق.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر 2022|فيديو جراف

متاكلش بسرعة.. أخطاء على الفطار بتضر صحتك وبتبوظ يومك

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ