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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هناء الشوربجي: لم أتوقع النجاح الكبير لفيلم سمير وشهير وبهير.. فيديو

الفنانة هناء الشوربجي
الفنانة هناء الشوربجي

قالت الفنانة هناء الشوربجي، إنها كان لها تجربة للمشاركة في أحد عروض الأزياء باليونان، مؤكدة أنها تعلمت الأزياء، من الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، خلال تواجدها على إحدى المراكب المتجهة لليونان. 

وأضافت هناء الشوربجي، خلال لقاء لها مع برنامج “نص الحدوتة”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنها
شاركت بدلا من 3 عارضات ازياء، مشيرة إلى أنه كانت تجربة مميزة وجعلتها سعيدة، وكانت التجربة الوحيدة لها في عروض الأزياء.

 

وتابعت الفنانة هناء الشوربجي، أنها شاركت في  فيلم “سمير وشهير وبهير”، وكانت التجربة الأولى لشيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، مؤكدة أنه شاركت كضيفة شرف ولم تتوقع الناجح الكبير الذي حققه الفيلم.

 

وأشارت هناء الشوربجي إلى أن الجمهور اتعلق بجملة "بهجور يقول لمامي ايه" والتي كانت تقولها في العمل" 

هشام ماجد رجاء الجداوي احمد فهمي شيكو الفنان

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