محمد شريف يشتبك مع رامز جلال بعد مقلب موفي ستار.. فيديو

حل محمد شريف لاعب النادي الأهلي ضيفا في حلقة اليوم من برنامج "رامز موفي ستار" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر".

وتم خداع اللاعب محمد شريف من معدي برنامج "رامز موفي ستار" بأنه سيقوم بتصوير إعلان وبعد إقناعه، ركب سيارة "رامز موفي ستار".

وقال محمد شريف وهو منفعل ومتعصب لسائق السيارة: أنت رايح فين ياعم"، وقام أحد أفراد التصوير بالإمساك به فرد عليه قائلا: “سيب أيدي، أنا مبعرفش أعوم، إحنا هنروح فين، في تمساح تحت ارجع ياابني”.

وقام اللاعب محمد شريف بالنزول من سيارة " رامز موفي ستار " بعد عمل المقلب به وقام رامز جلال بكشف هويتة له فقام الشريف بالتعدي علي رامز بالضرب بسبب خداعة قائلا لرامز " حبيبك أيه أنا كنت هموت ".

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

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