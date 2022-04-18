قنصل مصر في بنغازي يستقبل أول رحلة لشركة مصر للطيران

استقبل قنصل مصر العام بالإنابة في بنغازي أحمد سلامة الهمشري، صباح اليوم الاثنين ٢٠٢٢، على رأس وفد من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بنغازى، أولى رحلات خطوط شركة مصر للطيران القادمة من مطار القاهرة الجوى إلى مطار بنينا الدولى في بنغازي، حيث تعد الرحلة المنتظمة الأولى للشركة بين القاهرة وبنغازى بعد توقف دام ثماني سنوات.

ويأتي استئناف الشركة لرحلاتها في إطار تدعيم النقل الجوى بين الدولتين الشقيقتين لخدمة المواطنين من كلا البلدين وخدمة حركة السياحة والعمالة بينهما، خاصة أنه سيتم تسيير هذا الخط بواقع رحلة يومياً في بادئ الأمر.



كما أشار القنصل العام بالإنابة إلى المردود الإيجابى الكبير لعودة تشغيل هذا الخط والذى رحبت به قطاعات واسعة من أبناء الشعب الليبى وكذا في أوساط الجالية المصرية المقيمة في ليبيا.