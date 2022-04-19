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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعمل بالوقود الهيدروجيني .. ماتادور تكشف الستار عن MH2 الرياضية |فيديو

تعمل بالوقود الهيدروجيني
تعمل بالوقود الهيدروجيني .. ماتادور تكشف الستار عن MH2

تتنوع الاصدارات المقدمة من قبل شركات تصنيع السيارات، بين فئة السيدان القياسية والرياضية، وفئة الهاشباك، والكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بالاضافة إلى فئة السوبر كار الرياضية والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة وسط محبي عالم المركبات الخارقة.

وتعد النسخة ماتادور MH2 الرياضية الخارقة واحدة من احدث السيارات التي تنتمي إلى تلك الفئة، حيث كشفت شركة ماتادور النقاب عن هذه السيارة والتي تأتي بقدرات مميزة ابرزها الوقود الهيدروجيني، ولكنها لم تكشف بعد عن أي بيانات تتعلق بخلية الوقود والسعة الخاصة بخزان الوقود الهيدروجيني. 

 

ويرجع تاريخ هذه الشركة إلى العام 1905 حيث كانت تعمل في مجال تصنيع الاحزمة المطاطية والخراطيم، وكانت تشتهر باسمMatador  Gummi und Balata Werke، بينما نشأت شركة ماتادور السلوفاكية في مدينة بيتشوف عام 1947.

أما عن القدرات الفنية للسيارة الخارقة ماتادور  MH2فزودت بمحرك قوي يستطيع ان ينتج قوة قدرها 600 حصانا، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3.9 ثانية.

 

وتتميز السيارة ماتادور  MH2 بتصميم خارجي رياضي، مع عدة لمسلات انسيابية تمنحها الافضلية في الاتعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى جنوط مروحية الشكل، ومصابيح خلفية ذات تصميم هندسي متعدد الاضاءة، ومقدمة ذات مصابيح عدوانية المظهر، وانظمة تبريد خلفية، وسقف زجاجي بمظهر عصري اقرب للطائرات الخارقة.

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