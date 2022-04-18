محمد شريف يشتبك مع رامز جلال بعد المقلب..والمخيف يواجه تمساح موفي ستار

حل اللاعب محمد شريف اليوم ضيفا في برنامج المقالب " رامز موفي ستار " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " .

تم خداع اللاعب محمد شريف من معدي برنامج "رامز موفي ستار" بأنه سيقوم بتصوير إعلان وبعد إقناعه، ركب سيارة "رامز موفي ستار".

وقال محمد شريف وهو منفعل ومتعصب لسائق السيارة: أنت رايح فين ياعم"، وقام أحد أفراد التصوير بالإمساك به فرد عليه قائلا: “سيب أيدي، أنا مبعرفش أعوم، إحنا هنروح فين، في تمساح تحت ارجع ياابني”.

قال محمد شريف أثناء تواجده مع فان دام وسؤاله هل يحب الأفلام الكلاسيكية أم الاكشن بحب الاكشن " ، وعلق رامز قائلا " لا وأنت أمير كرارة في نفسك ياض " .

علق رامز جلال علي قدوم اللاعب محمد شريف ضيف اليوم إلي موقع تصوير "رامز موفي ستار" قائلا: "مبلط نازل من العربية.. إيه أنت جاي من بنها".



قال رامز جلال لفان دام ، ان ضيف اليوم هو اللاعب محمد شريف ، فرد علية فان دام قائلا " شريف الحريف " فقال له رامز أنت بتتفرج علي مدحت شلبي رد قائلا " مساء الأنوار ".

وقام اللاعب محمد شريف بالنزول من سيارة " رامز موفي ستار " بعد عمل المقلب به وقام رامز جلال بكشف هويتة له فقام الشريف بالتعدي علي رامز بالضرب بسبب خداعة قائلا لرامز " حبيبك ايه انا كنت هموت ".